Darauf freut sich die Redaktion im... September 2020

Death-Metal-Tierchen, Mafiosi, Fußball

Teaser Im kommenden Monat freut sich die Redaktion auf unterschiedlichste Sachen. Ob Spiele-Neuauflagen, neue Serienstaffeln oder Umzüge, unsere Freizeitplanung ist so abwechslungsreich wie noch nie.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Meldet mich von allen sozialen Verpflichtungen ab, denn es ist gerade die dritte Staffel erschienen von.... Das ist der Name einer japanischen Zeichentrickserie, bei der wir die Geschicke einer OL (Office Lady) namens Retsuko verfolgen. Die ist ein süßer orangener Pandabär, auch alle anderen Handlungsträger sind irgendwelche Tiergestalten. Die Handlung jeder (erfreulich kurzen) Folge lässt sich im Prinzip so beschreiben, dass Retsuko von ihrem Schweinechef wie der letzte Dreck behandelt wird oder einer Kollegenintrige zum Opfer fällt oder pleite ist oder ihren Freund verliert — und dann im nächsten Karaokeladen zum Death-Metal-Monster mutiert und sich den Frust von der Seele schreit. Unbedingt mal reinsehen (Netflix)![SPIELE/BRETTSPIELE] Da zum Monatsanfangrauskommt und ich längst noch nicht durch bin damit, wäre das doch was für den September! Dummerweise liegt auch nochauf der Muss-ich-spielen-Halde. Und dem Elfenkönig scheint ein 7. Monat aufge... äh, gegönnt zu werden. Dann hat auch noch in meiner zweiten-Partie seit Erscheinen des-Addons endlich der Heilige Krieg begonnen...[SONSTIGES] Nachdem ich auch die Doku zurfertig habe, ist gerade sehr wenig Doku in meinem Leben. Nachdem ich erstmals seit zig Jahren im September nicht nach Japan fliege, ist gerade sehr wenig Japan in meinem Leben. Keine Ahnung, ob diese beiden Aussagen zu irgendetwas führen werden oder nicht.[FILME/SERIEN] Im September ist Rewatch-Zeit angesagt. Neben meinem erneuten Durchgang von, der sich langsam dem Ende nähert, schauen die Frau und ich mal wiederdurch. Das ist schlicht eine der besten Serien, die je gedreht wurden und wir haben uns endlich dazu durchgerungen, die Hank-Moody-Chroniken als Gesamtbox auf Blu-Ray zu kaufen, da die Staffelpreise bei einem gewissen Versandhaus-Streaming-Mogul einfach nur absurd sind. Um dann noch etwas auszuspannen wird noch die dritte Staffel einer Serie geschaut, die – man lese und staune – Jörg mir empfohlen hat. Im Falle von dem herrlich herzlich-bescheuertenhat er aber einfach genau meinen Nerv getroffen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Wer ernsthaft überrascht ist, dass für mich als alten Skateboard-Virtuosen (hüstel) die Remakes vondie absoluten September-Highlights sind, der sollte wohl nochmal den Dennis-Grundkurs besuchen. Aber im Ernst, alleine das sehr eingedampfte Warehouse-Level hat so viel Freude bereitet, dass es nicht mehr witzig ist. Die Neuauflagen müssen einfach gut sein! Abgesehen davon werde ich wohlmit der Definitive Edition nachholen und auchdürfte mich die eine oder andere Stunde zur Weißglut treiben.[SONSTIGES] Ich habe im September ein paar Tage frei, was eigentlich immer schön ist. Blöd nur, wenn das mit einem Umzug verbunden ist. Aber sei's drum, für die neue Behausung der Familie Hilla lohnt sich das. Wer errät, warum wir sie auf "Casa de Putas" getauft haben kriegt beim nächsten Treffen einen Keks. Abgesehen davon stehen ein paar Tage Ferien auf dem Bauernhof mit Frau und Hund an. Abschalten, wandern und Seele baumeln lassen. Wird Zeit!

[FILME/SERIEN] Geht es nur mir so oder ist es - bis auf Staffelfortsetzungen - momentan eher ruhig an der Serienfront? Das einzig neue, das mir interessant erscheint, ist ab 14. September bei Sky die Drama-Serie I Know This Much Is True mit "Hulk" Mark Ruffalo in einer Doppelrolle. Ebenfalls bei Sky läuft vier Tage später der Film Le Mans 66 mit Christian Bale und Matt Damon an. Der könnte was für mich sein.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Mit Marvel's Avengers erscheint direkt mal ein Blockbuster. Ob er Spaß macht? Wir werden sehen. Konami eröffnet beinahe einen Monat vor dem Release des Konkurrenten das alljährige Fußball-Duell mit eFootball PES 2021 - ich gebe zu, ich bin momentan etwas Fifa-müde. Und dann steht Ende des Monats ja noch dieses kleine Rollenspiel namens Baldur's Gate 3 in den Startlöchern. Die Blockbuster-Dichte wird enger. Der Herbst kann kommen...



[SONSTIGES] Obwohl keine Riesen-Sehnsucht nach Fußball besteht, weil der Champions-League-Sieg noch so frisch ist, freue ich mich doch auf den Start der Bundesliga. Ich werde als Bayern-Fan vermutlich die feinen Pässe von Thiago vermissen (auch wenn er Stand jetzt noch nicht gewechselt ist), werde mich aber auch auf ein wenig Spektakel von Leroy Sané freuen. Ach, und die Dame aus Österreich treffe ich im September gleich zweimal.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Wie üblich muss ich noch einiges nachholen und bin als jemand, der bis vor drei Jahren praktisch alle interessanten Filme und Serien auf Disc haben wollte, dass sich der Backlog wenigstens nicht physisch stapelt. Neben der noch nicht begonnenen neuen Staffel vonwird aber im September mangels Zeit nicht allzu viel folgen. Ende des Monats hätte ich in jedem Lust auf die zweite Fortsetzung von. Die erste Staffel fand ich ziemlich gut, bei der zweiten hat mich nach der Auftaktepisode die Lust verloren. Aber nun werde ich sie wohl doch mal angehen müssen. Mal schauen, ob das klappt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Tatsächlich gibt es im September eine ganze Reihe von Spielen, auch die ich mich besonders freue, wobei aufgrund des Umzugs die Chancen eher schlecht stehen, dass ich sie diesen Monat auch alle spielen können werde. Fest gesetzt ist in jedem Fall die Definitive Edition von. Da das Original eh zu meinen absoluten Lieblingsspielen zählt, hätte ich es wohl eh gespielt. Aber nachdem ich kürzlich bereits einige Stunden selbst Hand anlegen konnte, ist die Vorfreude groß, denn die Neuauflage scheint richtig gut zu werden. Wenn ich hingegen mal richtig fluchen will, im guten Sinne, dann in. Der erste Teil war mir später zwar tatsächlich eher eine Ecke zu schwer. Aber trotzdem ich wahrscheinlich drei- oder viermal so gebraucht habe wie viele andere, hatte ich Spaß.[SONSTIGES] Neben der Rückkehr ins Rheinland freue ich mich natürlich besonders auf den Bundesliga-Start. Wird langsam Zeit, dass der FC wieder an die Leistungen vor Corona anknüpft. In der Kicker-Stecktabelle besetzen wir schon mal Platz 1, jetzt müssen die Jungs auf dem Platz nur noch dafür sorgen, dass es so bleibt.[FILME/SERIEN] Auf Netflix wartet schonauf mich in der Watchlist. Die Krimi-Komödie gefällt stilistisch direkt mit den knalligen Farben und erzählt von Makoto, der sich selbst den größten Schwindler Japans nennt. Als der mit dem Trickbetrüger-Kollegen Laurent aneinander gerät, eskaliert ihre Begegnung zu einem Wettkampf, wer der bessere ist. Das Ziel, dass die Kontrahenten jeweils als erstes übers Ohr hauen wollen: Der größte Mafia-Boss der Westküste.[SPIELE/BRETTSPIELE] Meine Doppelspitze für den August ist ein Gegensatzpaar: Nach Benjamins Preview vonbin ich guter Hoffnung, dass ich die vielbesungene gehaltvolle Gangster-Story in einer ordentlich modernisierten Fassung nachholen kann. Inkann ich dagegen beherzt das Hirn ausschalten und jeden klaren Gedanken mit dicken Wummen übertönen, die im arcadigen Dauerfeuer Horden von Ungetümen in handlichere Ungetümstücke zerballern.[SONSTIGES] Hitze ist mein Todfeind, ein hartnäckiger Angriff auf mein Wohlbefinden und meine Denkkapazitäten. Daher freue ich mich sehr, dass der August seinen Abschied feiert und damit theoretisch die ganzen heißen Monate hinter uns liegen sollten.