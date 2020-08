PM: Nour: Play With Your Food steht auf der PS5 Speisekarte (Sony Playstation Blog)

PC PS5 MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Können virtuelle Speisen so gut aussehen, dass man sie schmecken kann? Können visuelle Darstellungen und Geräusche allein ein Gefühl von Hunger erzeugen?

Mein Name ist Tj Hughes und ich bin der alleinige Gründer des farbenfrohen, trendorientierten Indie-Studios Terrifying Jellyfish. Es ist verrückt, darüber zu schreiben, dass Nour: Play With Your Food für die PS5 erscheint! Nour: Play With Your Food ist eine interaktive Erkundung der Ästhetik von Speisen und Getränken. Nour – wie im englischen Wort „nourish“ (= ernähren) – hält sich nicht an die herkömmlichen Ziele und Absichten. Ihr könnt mit eurem Essen herum spielen, wie es euch gefällt. Ganz egal, ob ihr eine Riesensauerei machen oder die Schüssel Ramen kreieren wollt, von der ihr schon immer geträumt habt! Lasst diese Kindheitserinnerungen, in denen ihr mit eurem Essen spielt, wiederaufleben, ohne dass ihr danach das ganze Chaos aufräumen müsst. Sobald ihr euer Meisterwerk im Spiel fertiggestellt habt, könnt ihr in den Fotomodus wechseln und den Traum eines jeden Food Bloggers ausleben, indem ihr Fotos und Videos von eurem Gericht macht, die dann wiederum von den kritischen Augen in den sozialen Medien be- oder sogar verurteilt werden!

Was hat ein solches Projekt inspiriert? Die Einflüsse sind äußerst vielfältig und umfassen Food-Blogs auf Instagram, liebevoll animierte Speisen in Animes und die Erfahrung, zum ersten Mal Bubble Tea zu trinken. Diese Geschmäcker wollte ich unheimlich gern durch Kunst ausdrücken, also habe ich 2015 ein Nebenprojekt gestartet. Es war als lustiges kleines Experiment gedacht, an dem ich in meiner Freizeit arbeite. Ich hätte nicht damit gerechnet, wie begeistert die Leute von dem Projekt sein würden. Aber es hat mich etwas gelehrt: Essen ist universell und etwas, das wir alle sehr gut kennen. Dies ist ein Projekt, das uns positiv an unsere Erinnerungen mit Essen denken lässt. Zudem lässt es 3D-Lebensmittel genauso gut aussehen wie die Speisen in Animes. Jetzt mal ernsthaft: Wie schaffen es Animatoren, Lebensmittel so gut zu zeichnen?

Dieses Spiel ermutigt euch dazu, mit seinen Bedienelementen zu experimentieren. Keine Taste ist tabu! Drückt verschiedene Tastenkombinationen, um mit dem Spiel zu interagieren. Schaut über den Tellerrand hinaus und vielleicht entdeckt ihr ein Geheimnis.