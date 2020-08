PM: Werdet zum Klingenmeister in Until You Fall für PSVR (Sony Playstation Blog)

PC PS4

Grüße, Champions. Ich bin Adam Kuta, Community Marketing Specialist bei Schell Games. Ich freue mich, euch einige spannende Neuigkeiten zu Until You Fall mitteilen zu können. Im Herbst 2020 kommt unser Roguelite im Hack-and-Slash-Stil für PlayStation VR! Das Spiel vereint Fantasy mit Synthwave. Als Klingenmeister mit übermenschlichen Fähigkeiten streckt in einer intensiven, albtraumhaften Neonwelt Horden von magisch verstärkten Monstrositäten nieder.

Unser Team hat viel Zeit damit verbracht, das Gefühl eines wirklich mächtigen Kriegers einzufangen, das das Herzstück von Until You Fall ausmacht. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir drei Grundpfeiler für die Richtung des Spiels entwickelt. Diese „Pfeiler“ dienen dem Team als einheitliche Vision, Ziel und Konzept für das Spiel. Sie bilden die Grundlage für Until You Fall.

Niederträchtige und gefährliche Kreaturen bevölkern die verdorbenen Länder von Rokar. Aber ihr könnt sie aufhalten, Champions! Als Rune Knights seid ihr stark. Ihr seid Meister des Nahkampfs. Ihr seid Klingenmeister.

Von der Vielfalt an Waffen und Fähigkeiten bis hin zu den Lebenspunkten und Werten eurer Gegner haben wir Until You Fall so gestaltet, dass ihr als plattenbewehrter, mächtiger Champion bestens gerüstet in die Schlacht zieht. Eine unserer frühen Designentscheidungen war, eure Fähigkeiten individuell anpassbar zu gestalten und euer Arsenal an mächtigen Waffen zu erweitern. Schließlich sollte ein mächtiger Krieger in einer Vielzahl von Kampfstilen geübt sein und jeder dieser Ansätze sollte sich anders an fühlen.

Bei diesem Konzept haben wir jede Waffe so gestaltet, dass sie sich hinsichtlich Gewicht und Handhabung sowie Schaden und besondere Fähigkeiten, die so genannten „Supers“, unterscheidet. Jede Waffenkombination bietet einzigartige Vorteile und Möglichkeiten, damit Spieler sich durch ihre einzigartigen Spielstile ausdrücken können.

Die Entwicklung eines VR-Spiels bietet noch mehr Möglichkeiten, den Klingenmeister-Ansatz in Form unseres zweiten Pfeilers zu verfolgen: übermenschliche VR-Interaktionen. Beispielsweise erfordert das Blockieren und Abwehren von Angriffen eine präzise Positionierung, die oftmals zur Einnahme von dynamischen Posen ermutigt. Ausladende Angriffe mit euren Waffen verursachen den meisten Schaden an euren Gegnern. So wird die Vorstellung von heldenhaften Bewegungsabläufen und filmreifen Kämpfen noch verstärkt. Um nach einem Kampf Belohnungen zu erhalten, müsst ihr Kristalle in eurer Hand zerbrechen So erhaltet ihr neue Fähigkeiten und werdet an die unbändige Macht erinnert, die euch innewohnt.

Die Roguelite-Elemente von Until You Fall tragen zu unserem letzten Pfeiler bei: Macht durch Beharrlichkeit. Kämpft euch durch eine Reihe von Begegnungen, erhaltet nach jedem Sieg Verbesserungen und Fähigkeiten und stellt euch noch stärkeren Feinden. Im Laufe des Spiels sammelt ihr Aether, eine Ressource im Spiel, die ihr für Verstärkungen, Verbesserungen und zum Freischalten von Waffen verwenden könnt. Bei jeder Begegnung lernt ihr die Schwächen eurer Gegner kennen und entwickelt Strategien, mit denen ihr sie beim nächsten Versuch besiegen könnt. Kämpft. Fallt. Steht wieder auf! Beharrlichkeit ist euer Schlüssel zum Erfolg.

Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir euch durch die Vereinigung dieser drei Pfeiler die unglaubliche Kraft eines Rune Knight verleihen können. Mit der Macht eines Klingenmeisters, übermenschlichen Fähigkeiten und einem beharrlichen Siegeswillen seid ihr die Rettung für Rokar. Bleibt stark und nutzt euren Vorteil, Champions!

Wir werden euch in den kommenden Monaten weitere Informationen zukommen lassen und können es kaum erwarten, euch in Until You Fall mit nach Rokar zu nehmen!