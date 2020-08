PM: PlayStation-Blog zum Indie-Event für The Last Campfire – August 2020 (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo zusammen!

Ich bin Sean Murray von Hello Games und möchte euch gerne etwas über unser Spiel The Last Campfire erzählen.

Die meisten PlayStation 4-Spieler kennen Hello Games durch No Man’s Sky, ein gigantisches Open-World-Erlebnis mit einem beinahe unendlichen Universum, das nach dem Zufallsprinzip erweitert wird. Es macht enormen Spaß, sich den kontinuierlichen technischen Herausforderungen zu stellen, und das Team von No Man’s Sky hat noch einiges in petto.

Einige Spieler erinnern sich vielleicht sogar noch an unseren ersten Titel Joe Danger für die PlayStation 3. Die Arbeit daran hat uns sehr viel Freude bereitet und dazu motiviert, weitaus ambitioniertere Projekte in Angriff zu nehmen. Wir blicken gerne auf die Zeit zurück, als wir zu viert an Joe Danger gearbeitet haben, und wollten sicherstellen, dass auch andere diese Erfahrung machen können.

In den letzten Jahren hatten einige aus unserem Team die Gelegenheit, an etwas zu arbeiten, das mehr auf die PlayStation zugeschnitten war, nämlich The Last Campfire.

Darin geht es um Verlust, Hoffnung und Einfühlungsvermögen. Ihr spielt Ember, eine verlorene Seele in einer zauberhaften, aber düsteren Welt. Auf eurem Weg begegnet ihr Wesen wie Ember. Wesen, von denen einige auch ihren Weg verloren haben und nun vor Aussichtslosigkeit weder ein noch aus wissen. Es liegt an euch als Spieler zu entscheiden, wem ihr helfen wollt.

Im Herzen handelt es sich um ein Spiel, bei dem es um die Erkundung einer Welt geht, die voller Rätsel ist. Auf eurer Reise durch die Welt erlernt ihr neue Fähigkeiten, durch die ihr euch immer größeren Herausforderungen stellen könnt. Ihr findet eine Flöte, mit der ihr die Welt um euch herum manipulieren könnt, und ein Boot, mit dem ihr Bereiche erkunden könnt, die euch bisher verschlossen geblieben sind.

Die Welt von The Last Campfire ist überraschend groß und kann manchmal durchaus eine Herausforderung darstellen. Daher gibt es auch einen Erkundungsmodus für diejenigen, die lieber die Welt erkunden und mit ihren Bewohnern sprechen.

Auf eurer Reise durch diese Welt begegnet ihr seltsamen und mysteriösen Gestalten, von denen jede ihre eigene Geschichte zu erzählen hat und die lange vor euch existiert haben. Einigen könnt ihr vielleicht helfen, andere müsst ihr unverrichteter Dinge zurücklassen. Wir möchten, dass sich das Spiel wie ein vergessenes Märchen oder ein verlorener Mythos anfühlt, und während ihr die Welt erkundet, erzählt eine Stimme eure Geschichte.

Dieses Spiel war in den letzten Jahren ein Herzensprojekt für einige aus dem Team. Wir freuen uns wahnsinnig, euch nun das Spiel bereitstellen zu können. Wir hoffen, dass es euch gefällt.