PM: MIT JUST DANCE® 2021 IN BEWEGUNG BLEIBEN (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 26. August 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Just Dance® 2021, der neueste Teil der erfolgreichsten Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*, am 12. November 2020 für Nintendo Switch™, PlayStation®4, für die Xbox One-Gerätefamile sowie für Stadia erscheint. Darüber hinaus wird Just Dance 2021 auch für Xbox Serie X und PlayStation®5 verfügbar sein, sobald diese veröffentlicht werden.

Der Trailer zu Just Dance 2021 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden.

Just Dance ist ein weltweites Entertainment-Phänomen mit mehr als 135 Millionen Spielern auf der ganzen Welt und über 70 Millionen verkaufen Einheiten**. Dieses Jahr bietet Just Dance 2021 den Spielern noch mehr Möglichkeiten zu tanzen:

Diese Songs sind bereits bestätigt und weitere werden folgen:

Neben diesen neuen Songs können sich die Spieler auch über die Rückkehr der klassischen Just Dance-Spielmodi freuen:

Die Just Dance Controller App ist für alle Plattformen verfügbar und macht mittels seiner Handy-Scoring-Technologie das Spiel für Besitzer der aktuellen Generation zugänglicher. Die App ermöglicht bis zu sechs Spielern, ohne zusätzliches Zubehör zu tanzen. Diese App ist kostenlos für iOS und Android™ erhältlich.

Die neuesten News zu Just Dance 2021, der Just Dance Controller App und Just Dance Unlimited gibt es unter: justdancegame.com

Weitere Infos gibt es auf Twitter und unter #JustDance2021

Und auf Instagram unter @justdance_de

*Quelle: NPD, GfK & GSD – August 2017

**Quelle: Ubisoft

***Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher Abonnement-Dienst, erhältlich für Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020 und Just Dance 2021

****ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN. Erfordert Internetzugang und eine Konto-Registrierung. Nach der Probezeit ist für den fortlaufenden Zugang zu Just Dance Unlimited eine Gebühr erforderlich.

About Just Dance Controller App

The free Just Dance Controller App enables players to use their smartphone to play the game without any peripherals or added console cameras. The app transforms the player’s smartphone into a motion sensor that tracks the accuracy of their moves and allows them to navigate through the game.