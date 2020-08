PM: Puyo Puyo Tetris 2 erscheint am 8. Dezember auf der PS4 und Ende 2020 auf der PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

euch Puyo Puyo Tetris 2 vorstellen zu können, den großartigen neuen Teil dieser Kombination zweier der beliebtesten Puzzle-Franchises der Welt. Zuerst kommt Puyo Puyo Tetris 2 am 8. Dezember für die PlayStation 4 und gegen Ende 2020 für die PlayStation 5!

Die Spieler erleben eine brandneue, entzückende Geschichte mit einer Vielfalt von bunten Charakteren im Abenteuer-Modus und entwickeln neue Strategien für das Spielen mit speziellen Elementkarten in Geschicklichkeitskämpfen.

Dieses aufregende neue Abenteuer führt das Erbe der beiden legendären Titel fort: Puyo Puyo, als eines der größten und ältesten Puzzle-Spiele Japans, und Tetris, als eines der bekanntesten Videospiel-Franchises der Welt. Durch das Beibehalten der Kernfunktionen beider Spiele ist eine Kombination entstanden, die unserer Meinung nach so fantastisch ist wie die Fusion von Erdnussbutter und Schokolade!

Tetris wurde 1984 vom russischen Computerprogrammierer Alexey Pajitnov entwickelt, der seine Kollegen und Freunde sofort dafür begeistern konnte. Im Jahr 1989 verhalfen Handheld-Systeme, die Reihe als eines der besten und erfolgreichsten Spiele aller Zeiten zu etablieren.

Im Laufe der Jahre hat die Tetris Company die Lizenzierung der Marke Tetris beaufsichtigt, um sicherzustellen, dass jede Version eine Reihe von getesteten Richtlinien befolgt, um Konsistenz und flüssige Spielbarkeit bei jeder Version und Plattform zu gewährleisten. Wir standen auf den Schultern von Riesen, als wir uns dazu entschließen, die Puyo Puyo Tetris-Reihe auf der Grundlage des von Herrn Pajitnov im Jahre 1984 entwickelten Originals aufzubauen. Einige behaupten, Tetris sei eines der besten Spiele aller Zeiten und genauso sehen wir das auch. Wir mussten einfach nur etwas Neues zu einem der bekanntesten und beliebtesten Unterhaltungsspiele aller Zeiten hinzufügen. Nichts leichter als das, oder?

Puyo Puyo ist vielleicht nicht so bekannt im Westen wie Tetris, hat aber eine coole Geschichte und sein eigenes Erbe etabliert! Puyo Puyo wurde ursprünglich 1991 vom Entwickler Compile für den MSX2 in Japan entwickelt und war ein Puzzlespiel, das auf der Rollenspiel-Serie Madou Monogatari basiert und dabei die supersüßen Figuren und die farbenfrohe Ästhetik des RPGs übernahm. Dieser Ableger in Form eines Puzzle-Spiels überholte bald die Popularität der ursprünglichen Serie und brachte eine Menge einzigartiger eigener Versionen hervor.

Unterschiedliche Varianten der Puyo Puyo-Serie wurden in den USA veröffentlicht. Dabei wurden verschiedene Marken und Eigennamen verwendet, wie z.B. Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine (1993) und Puyo Pop (2003). Die Serie erhielt schließlich ihren ursprünglichen Namen (und ihren Groove) zurück und heißt seit Puyo Puyo Tetris im Jahr 2017 „Puyo Puyo“. Im Laufe der Jahrzehnte (und unter anderen Namen) hat Puyo Puyo sich seinen Weg in die Herzen von Spielern aus der ganzen Welt gezaubert.

Die perfekte Kombination

Das süchtig machende Konzept dieses legendären Puzzlespiels wird euch mit ebenso viel Begeisterung herumhüpfen lassen wie die herumspringenden Puyos – und was noch besser ist, ihr könnt mit bis zu drei Freunden zusammen spielen!

Puyo Puyo Tetris 2 vereint die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede der beiden Franchises und kombiniert sie auf eine Weise, die euch ein völlig neues Spielerlebnis bieten. Beide Spiele erfordern schnelle Reaktionen, geschickte Manöver und strategisches Spielen. Außerdem sind eine durchdachte Planung und schnelles Denken hilfreich, wobei die Strategie immer variiert. Bei einem Tetris-Spiel kommt es auf Muster und Formen an, während bei Puyo Puyo die Übereinstimmung der Farben entscheidend ist. Jeder der sieben einzelnen Tetris-Steine muss, unabhängig von der jeweiligen Farbe, sorgfältig angeordnet werden, um eine horizontale Linie vollständig zu füllen, während Puyo-Gruppen getrennt sein können und übereinstimmende Farben wichtig sind. Das bedeutet, dass ihr eure Strategie anpassen müsst, je nachdem, welches Puzzle gespielt wird.

Als sogenannte Drop Puzzles beruhen beide Spiele auf einer ähnlichen Mechanik, fordern die Spieler jedoch auf, auf unterschiedliche Weise zu planen und zu reagieren. Die beiden Spiele kombinieren heißt, dass ihr jeden Teil eures Gehirns und eurer Daumen trainieren werdet. Mit jedem neuen Brett stellt ihr die Weichen. Arbeitet daran, die beste Platzierung und die intelligentesten Züge zu erzielen, damit ihr eure Freunde in die Tasche stecken könnt. Hier gibt es unzählige Gameplay-Modi, in denen ihr Punkte sammeln und besondere Fähigkeiten erwerben könnt.

In einem Balanceakt zwischen Geschwindigkeit und Strategie bietet Puyo Puyo Tetris 2 den Spielern neue Spielvarianten und die Möglichkeit, unvergessliche Modi aus dem vorherigen Teil der Reihe neu zu erleben. Mit den dynamischen charakterbasierten Fähigkeiten im brandneuen Geschicklichkeitskampf-Modus, der Möglichkeit, mit einer neuen Geschichte und einer schrägen Charakterbesetzung im Abenteuer-Modus in die Welten von Puyo Puyo und Tetris zu reisen sowie einem verbesserten Online-Gameplay, sind wir gespannt darauf, was die Community in Puyo Puyo Tetris 2 alles erreichen kann. Da ihr jetzt auf dem Laufenden seid, was die Geschichte von Puyo Puyo Tetris betrifft, können wir es kaum erwarten, das nächste Kapitel dieser Geschichte aufzuschlagen. Wir sind schon sehr gespannt, welche Strategien ihr euch bei der Veröffentlichung einfallen lassen werdet. Beginnt jetzt mit dem Training eurer Reflexe, damit ihr für die Veröffentlichung und die Feiertage gewappnet seid! Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, um mehr zu erfahren!