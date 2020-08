The Sinking City: Schwere Vorwürfe von Frogwares gegen Publisher Nacon

PC XOne PS4

Wenn ihr das von H. P. Lovecrafts Werken inspirierte Horror-Adventure The Sinking City (im Test, Note: 6.5) kaufen wollt, dann schaut ihr aktuell in die Röhre. Das Spiel ist im Moment digital weder via Steam, den Epic Games Store, noch auf der Xbox One oder PS4 erhältlich. Der Grund dafür scheint ein Rechtsstreit zwischen Entwickler Frogwares und Publisher Nacon zu sein, wie aus einem offenen Brief von Frogwares hervorgeht.

Zunächst habe es teils massive Verzögerungen bei der Zahlung der Lizenzgebühren gegeben. Nacon hätte teilweise erst mit 40 Tagen Verspätung die vertraglich vereinbarten Summen an Frogwares überwiesen. Als schließlich Big Ben Interactive/Nacon ein weiteres Spiel mit Lovecraft-Szenario vertreiben wollten und daher den Quellcode von The Sinking City forderten, weigerten sich die Entwickler, woraufhin die Zahlungen komplett ausblieben.

Noch einmal, BBI/Nacon sind nicht die Rechteinhaber der Marke – sie sind nur Lizenznehmer. Sie verkaufen das Spiel, wirken aber nicht an der Entwicklung und Erstellung mit. Als wir uns weigerten [den Quellcode offenzulegen] erhielten wir über vier Monate lang keine Gebühren mehr.

Nach dieser Eskalationsstufe habe man das Studio komplett im Dunklen gelassen, was den Vertriebsplan und Umsatzprognosen anginge. Lediglich über den Deal mit dem Epic Games Store konnte sich Frogwares sicher sein, dass etwas Geld in die Kassen kommen würde. Der eigentliche Rechtstreit begann, als Nacon nach der Veröffentlichung von The Sinking City im Juni 2019 einen Brief an die Entwickler sendete. In diesem stand, dass Meilensteine während der Produktion nicht erfüllt worden sein und Frogwares deshalb keine Gewinnbeteiligung durch Verkäufe erhalten würde.

Als das Studio schließlich Klage gegen Nacon einreichte, erhielt es Finanzberichte, allerdings waren diese unvollständig. Auch behauptete der Publisher, dass ein Konsolenhersteller mit Lizenzzahlungen im Rückstand sei, allerdings habe Frogwares in dem angegebenen Zeitraum von fünf Monaten von just dieser Firma Zahlungen ohne Verzögerung erhalten. Auch wurde das Frogwares-Logo von Packungen entfernt und auch die Kopierschutz-Hinweise waren unzureichend, so dass es wirkte, als hätten die Entwickler gar keine Rechte an ihrem eigenen Spiel.

Als Frogwares schließlich im April 2020 forderte, dass der Vertrag mit Nacon aufgelöst werde, gab das französische Unternehmen an, das sei aufgrund der Covid-19-Maßnahmen zum Schutz von Unternehmen nicht möglich. Im Juli 2020 konnte Frogwares schließlich eine rechtsgültige Auflösung des Vertrags erwirken, die Nacon nicht anerkennen wollte. Ein Problem sei aber weiterhin, dass viele Plattform-Betreiber denken, die Lizenzgebühren haben an Nacon zu gehen, da das Unternehmen als Rechteinhaber gesehen wird.

Betrachtet man diese Verstöße, beständigen Hürden und den Unwillen zu kooperieren, war Frogwares letzter Ausweg zu fordern, dass The Sinking City aus allen Stores entfernt wird, damit keine weiteren Zahlungen an BBI/Nacon gehen.

Wenn ihr The Sinking City aktuell erwerben wollt, dann müsst ihr auf die Shops zurückgreifen, die Frogwares selbst bedient. Entweder könnt ihr das Spiel über die offizielle Homepage des Studios kaufen, oder ihr nutzt Origin, Gamesplanet oder den Nintendo eShop auf Switch.