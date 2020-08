GC20: Nominierungen für gamescom-Awards 2020 // Cyberpunk als Favorit

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen der gamescom, die diesmal aufgrund der Covid-19-Pandemie als reines Online-Event stattfindet, wieder die Verleihung der gamescom-Awards statt. Alle Nominierten konnten dabei nur von offiziellen Partnern der Messe eingereicht werden, wobei insgesamt 140 Einreichungen in 26 Kategorien erfolgten. Als Favorit gilt Cyperbunk 2077, das in sechs Kategorien wie "Bestes Rollenspiel" und "Bestes Actionspiel" nominiert ist. Die Gewinner werden von einer internationalen Jury aus Games-Journalisten und Influencern gewählt. Alle Zuschauer können zudem mittels des gamescom Chatbots in den Kategorien "Beste Show", "Bester Streamer" und "Most Wanted" abstimmen.

Die Verleihung selbst ist wieder zweigeteilt. Bereits während der Eröffnungsshow Opening Night Live werden am Donnerstag, den 27. August, ab 20 Uhr die ersten Gewinner bekannt gegeben. Am Sonntag erfolgt bei der Abschlussveranstaltung Best of Show die Vergabe der restlichen Auszeichnungen, darunter der Publikumsaward "Most Wanted" und der Hauptpreis "Best of gamescom".

Bei den letztjährigen Awards ging die Best-of-Show-Auszeichnung an Dreams von Media Molecule, auf den einzelnen Plattformen konnten sich Dreams (PS4), Gears 5 (Xbox One), The Legend of Zelda - Link's Awakening (Switch), Ghost Recon - Breakpoint (PC) sowie Battle Chasers - Nightwar (Mobile) durchsetzen.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht mit allen Nominierten:

Best Sony PlayStation Game

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

(Ubisoft) Crash Bandicoot 4 - It’s About Time (Activision)

(Activision) Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Best Microsoft Xbox Game

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

(CD Projekt RED) Grounded (Microsoft)

(Microsoft) Tell Me Why (Microsoft)

Best Nintendo Switch Game

Black Book (Hypetrain Digital)

(Hypetrain Digital) Figment - Creed Valley (Bedtime Digital Games)

(Bedtime Digital Games) Little Nightmares 2 (Bandai Namco Entertainment)

Best PC Game

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

(CD Projekt RED) Humankind (Amplitude Studios & SEGA Europe)

(Amplitude Studios & SEGA Europe) Tell Me Why (Microsoft)

Best Action Adventure Game

Grounded (Microsoft)

(Microsoft) The Medium (Bloober Team)

(Bloober Team) Watch Dogs Legion (Ubisoft)

Best Action Game

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

(Ubisoft) Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

(CD Projekt RED) Star Wars - Squadrons (Electronic Arts)

Best Role Playing Game

Cris Tales (Modus Games)

(Modus Games) Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

(CD Projekt RED) Gamedec (Anshar Studios)

Best Indie Game

Cris Tales (Modus Games)

(Modus Games) Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch)

(Maschinen-Mensch) The Medium (Bloober Team)

Best Multiplayer Game

Dual Universe (Novaquark Montreal)

(Novaquark Montreal) NBA 2K21 (2K)

(2K) Operation - Tango (Clever Plays)

Best Family Game

Ary and the Secret of Seasons (Modus Games)

(Modus Games) Crash Bandicoot 4 - It’s About Time (Activision)

(Activision) KeyWe (Stonewheat & Sons)

Best Ongoing Game

Borderlands 3 (2K)

(2K) Call of Duty - Modern Warfare/Warzone (Activision)

(Activision) World of Tanks (Wargaming)

Best Racing Game

Dirt 5 (Codemasters)

(Codemasters) Project Cars 3 (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Radical Relocation (Iceberg Interactive)

Best Remaster

Mafia - Definitive Edition (2K)

(2K) Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Activision)

(Activision) XIII - Remake (Astragon Entertainment)

Best Simulation

Endzone - A World Apart (Assemble Entertainment)

(Assemble Entertainment) Planet Coaster Console Edition (Frontier Development)

(Frontier Development) Project Cars 3 (Bandai Namco Entertainment)

Best Sports Game

FIFA 21 (Electronic Arts)

(Electronic Arts) NBA 2K21 (2K)

(2K) Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Activision)

Best Strategy Game

Endzone - A World Apart (Assemble Entertainment)

(Assemble Entertainment) Humankind (Amplitude Studios & SEGA Europe)

(Amplitude Studios & SEGA Europe) Iron Harvest (King Art Games)

Most Original Game