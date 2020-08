Cyberpunk 2077 uncut ab 18 Jahren inklusive Wendecover in Deutschland

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Erinnert ihr euch noch daran, als vor etwa vier Jahren Mortal Kombat X (im Test: 8.5) in Deutschland doch noch eine reguläre Altersfreigabe ab 18 Jahren erhielt? Oder an Dead Space 2, das seinerzeit wenigstens mit gewissen Anpassungen im Mehrspieler-Modus letztlich doch nach einer erneuten USK-Prüfung das rote 18er-Siegel erhielt? Nun, wir könnten auch noch ein paar weitere Spiele-Beispiele aus den vergangenen paar Jahren nennen, bei denen die freiwillige Unterhaltungs-Software Selbstkontrolle so langsam verstanden hat, dass man bei rechtlich verbindlichen Altersfreigaben auch Spiele für Erwachsene freigeben kann, bei denen das Pixelblut ungefähr so intensiv und ungehindert fließt wie der Speichel von Johannes Heesters in dessen letzten Lebensjahren.

Von daher ist es wohl nicht weiter verwunderlich, dass die USK kürzlich auch CD Projekts Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (Preview) ohne Kürzungen eine Altersfreigabe (ab 18 Jahren) verpasst hat, wie der Hersteller heute bestätigte. Wie ein offizieller Vertreter des polnischen Entwicklerstudios, das sich einen guten Ruf mit der Witcher-Reihe erwarb, der sogenannte Lead Release Manager Jakub Kutrzuba, sagte, könne man aufgrund der Freigabe ohne Kürzungsauflagen sicherstellen, dass die Spieler Cyberpunk 2077 exakt so "erleben und genießen können, wie unsere Designer und Autoren es immer geplant hatten."

Genau wissen wir es zwar nicht, aber damit könnte eventuell auch die Darstellung von Labradoren oder auch Möpsen im Spiel gemeint sein, für die wohl nicht nur Geralt von Riva persönlich ein gewisses Faible hat. Darüber hinaus gab CD Projekt bekannt, dass sämtliche Retailversionen, die nach aktuellem Plan ab dem 19. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein werden (und ohne Zusatzkosten später auf den kommenden Spielekonsolen von Microsoft und Sony genutzt werden können), mit einem Wendecover ausgestattet sein werden. Das hat übrigens nicht auch nur im Entferntesten etwas mit einem "Tip & Strip"-Kulli zu tun, mit denen Donald Trump womöglich seine Unterschrift geben mag. Ihr könnt in der Packung einfach das Inlay wenden, um auf der Front entweder die weibliche oder männliche Version von Hauptfigur V sehen zu können. Man darf indes gespannt sein, welche der beiden Charakterversionen standardmäßig nach vorne schaut. Aber das mit Labradoren und Möpsen hatten wir ja bereits angesprochen...