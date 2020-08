PM: Gronkh und Dennis Werth heben ab mit dem Microsoft Flight Simulator (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne

Der Microsoft Flight Simulator hat seit dem 18. August die Startfreigabe und ist als Standard, Deluxe und Premium Deluxe Edition im Microsoft Store sowie auf Steam erhältlich! Aber auch über den Xbox Game Pass für PC (Beta) erheben sich Simmer und Flug-Enthusiasten in die Lüfte und erkunden die Welt des bisher realistischsten sowie detailliertesten Flugsimulators aller Zeiten. Denn dank Satellitendaten und Live-Wetter erlebst Du Deinen Flug so realitätsnah wie noch nie – egal, ob Du zu exotischen Plätzen überall auf der Welt reist oder Deine Heimatstadt auf der Suche nach Deinem Wohnhaus überfliegst.

Auch Deutschlands größte Gaming-Ikonen juckt es in den Fingern: Erik Range aka Gronkh und Dennis Werth aka Mafuyu ergreifen Gelegenheit und Steuerknüppel und starten ihre ersten Flugversuche im Microsoft Flight Simulator und erleben echte Fliegerromantik im Flugausbildungszentrum Dortmund.

Im Gaming-Setup vor Ort kommt Dank Steuerhorn, Schubregler und Ruder-Pedalen echtes Pilotenfeeling auf – mit der passenden Durchsage an die Passagiere starten die beiden dann auch schon auf dem Rollfeld durch und erheben sich in den leicht bewölkten Himmel. Im Dortmunder Luftraum zeigt sich schnell: Ein gemütlicher Ausflug im malerischen Sonnenuntergang wird bei der manuellen Umstellung des Wetters auf Sturm schnell zu einem halsbrecherischen Manöver mit weniger als 20 Metern Sicht. Für die Landung bevorzugen unsere virtuellen Piloten dann doch eher sonniges Wetter. Im Landeanflug und bei niedriger Höhe geht’s vorbei am Ruhrschnellweg und der Signal Iduna-Arena – der geeignete Landeplatz versteckt sich sicher hinter einem der detaillierten Gebäude oder den üppigen Wäldern des Simulators. Am Ende finden die beiden Piloten die leuchtende Befeuerung der Landebahn in Dortmund und setzen etwas holprig auf dem Rollfeld auf – Mission erfolgreich abgeschlossen.

Nicht ohne Grund testen Erik und Dennis den Microsoft Flight Simulator auf einem echten Flughafen. Nach dem digitalen Testflug mit dem Propellerflugzeug der Marke Cessna über das Ruhrgebiet, steht ein waschechter Flug mit dem realen Gegenstück auf dem Programm – quasi ein Direktvergleich unter realistischen Bedingungen. Nach gründlicher Inspektion des Flugzeugs und einem aufschlussreichen Pilotenlehrgang heben die beiden Fluganfänger gemeinsam mit einem geschulten Piloten und der echten Cessna ab. Im Sichtflug genießen sie einmalige Ausblicke auf das Ruhrgebiet voller Autobahnkreuze, Waldstücke und Kalkseen. Wenn Du erfahren möchtest, ob die Landung geglückt ist und ob bei den beiden jetzt echtes Flugfieber aufkommt, wirf am besten einen Blick auf die beiden Vlogs unserer Teilnehmer.

