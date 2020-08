Summer Games Done Quick 2020: 2,3 Mio US-Dollar Spenden // Highlights

Der Summer Games Done Quick 2020 Speedrun-Marathon musste dieses Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie als live-kommentiertes Online-Only-Event stattfinden. Vom 16. bis 23. August wurden im Rahmen der Veranstaltung insgesamt 2.308.922,84 US-Dollar an Spendengeldern gesammelt, die an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen weitergegeben werden. Die Spendensumme ist auch im Hinblick auf die äußeren Umstände wieder bemerkenswert, kann aber nicht an den Rekord von über 3,13 Millionen US-Dollar heranreichen, der bei den Awesome Games Done Quick im Januar dieses Jahres erzielt wurde.

Auch diesmal gab es unzählige bemerkenswerte Speedruns, die ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Games Done Quick nachholen könnt, falls ihr sie während des Live-Events verpasst habt. Eine Übersicht mit allen Spielen und Speedrunnern findet ihr unter diesem Link. Zu den Highlights gehört der im Rahmen von Games Done Quick erste Virtual-Reality-Speedrun von Half-Life - Alyx (Any%, PC), bei dem Runner Buffet Time vollen Körpereinsatz zeigt und den ihr euch im Video unter dieser News direkt anschauen könnt.

Weitere sehenswerte Runs sind zum Beispiel Demon's Souls (Any%, PS3), Pump It Up! (Showcase, Arcade Cabinet), Hollow Knight (Any%, Race), The Legend of Zelda - Twilight Princess HD (Any%, WiiU), The Legend of Zelda - Breath of the Wild (alle Hunde-Schätze, Switch), Doom Eternal (Nightmare, Any%, PC), Baba Is You (True Ending, PC), Super Mario Bros. (Warpless Race, NES), Super Mario 64 (Any%, TASBot, N64), Super Mario Odyssey (World Peace, Switch) oder Bloodborne (alle Bosse, PS4). Wenn ihr weitere Empfehlungen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren nennen.

Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar ist, in welcher Form das nächste Speedrun-Event ablaufen wird, ist der Termin schon bekannt. Awesome Games Done Quick wird Anfang des nächsten Jahres vom 3. bis 10. Januar stattfinden.