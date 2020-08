New World angespielt: PvP-Krieg mit Muskete und Magie

Teaser In Amazons Rollenspiel seid ihr nicht auf Klassen festgelegt. Stattdessen bestimmt die Meisterung von Waffen eure Fähigkeit. Hagen konnte das Kampfsystem in einer großen PvP-Schlacht anspielen.

New World ab 20,23 € bei Green Man Gaming kaufen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalMitstoßen die Amazon Game Studios in das schwierige Terrain der MMORPGs und setzen sich dem Vergleiche zum Genre-Gottkönigaus. Ein Aspekt, mit dem New World herausstechen will: Das Setting, in dem der Kolonialismus des 17. Jahrhunderts auf Dark Fantasy trifft. Diverse Fraktionen sind auf der Insel Aeternum gestrandet und kämpfen um das Mineral Azoth, das magische Kräfte verleiht, aber die Nutzer gelegentlich in Zombies verwandelt oder auf noch grausigere Weise verändert. Dazu bedient das Amazon-MMO sich mit Conquistador-Helmen und anderer Ausrüstung der Ästhetik der Zeit, aber versucht durch den Fantasy-Anstrich den Ballast der Kolonialgeschichte abzuwerfen.Aber selbst wenn das Setting zu überzeugen vermag, gibt es genug weitere Stolpersteine: Spielt sich die Zielgruppe zu schnell durch die Startgebiete und -Missionen, sind viele vermutlich schon weiter gezogen, bevor neue Endgame-Inhalte nachgeliefert werden können. Um an der Front nachzulegen, wurde der Release von New World kürzlich auf das Frühjahr 2021 verschoben. In einem Preview-Event konnte ich aber vor dem Start der Probe-Woche für Beta-Tester und Vorbesteller ab dem 25. August 2020 selbst den PvP-Modus "Krieg" anspielen.