Nintendo bringt angeblich Switch-Pro-Modell mit 4K in 2021 [U]

Update vom 9.9.2020, 11:05 Uhr

Die Nachrichtenseite Bloomberg berichten nun von weiteren Hinweisen, die auf ein leistungsstärkeres Switch-Modell hindeuten, das anders als die bisherigen eine 4K-Auflösung bietet. Anonyme Quellen haben angegeben, dass Nintendo sie gebeten hat, bei ihren Spielen 4K-Unterstützung umzusetzen. Nintendo kommentierte dies nicht.

Die Switch-Produktion bei Nintendo läuft in jedem Fall auf vollen Touren. Die Probleme in der Lieferkette infolge der Corona-Pandemie wurden ausgeräumt und das japanische Unternehmen hat im August die Produktionsmenge erhöht, um der erhöhten Nachfrage im Zuge der Pandemie und des enormen Erfolgs von Animal Crossing - New Horizon (im Test, Note 7.5) nachzukommen.

Ursprüngliche Meldung vom 25.8.2020, 15:52 Uhr

Nachdem schon länger Gerüchte um ein neues Switch-Modell die Runde machen und obwohl Nintendo im Februar dementierte, will die Nachrichtenseite Bloomberg von Insidern erfahren haben, dass ein Hardware-Upgrade für 2021 angesetzt ist. Den Quellen nach soll Nintendo sich aufgrund der Konkurrenz durch PS5 und Xbox Series X für diesen Schritt entschieden haben.

Die vermeintliche Switch Pro soll durch mehr Rechenleistung in der Lage sein, 4K-Grafiken wiederzugeben. Finale Spezifikationen, welche Hardware verbaut sein soll, gibt es den Insidern nach noch nicht. Der Release der neuen Switch-Revision soll weiter von einigen Spielen von Nintendo selbst begleitet werden, die sich an unterschiedlichste Typen von Kunden richten sollen. Ob Casual- oder Core-Gamer, für jeden soll etwas geboten sein. Aber auch hier schulden uns die anonymen Quellen noch genauere Daten oder gar Namen.