Yakuza - Like a Dragon erscheint am 13. November // Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Yakuza - Like a Dragon ab 58,48 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem der neueste Yakuza-Ableger in Japan bereits seit Januar 2020 erhältlich ist, gibt es nun auch einen Release-Termin für den Westen. Ab dem 13. November 2020 wird Yakuza - Like a Dragon für PC, PS4 und Xbox one erhältlich sein. Die Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series X soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins hat Sega einen neuen Trailer veröffentlicht. In diesem seht ihr eine Auswahl an Jobs, die ihr in Yakuza - Like a Dragon ausüben könnt. Ob Koch, Musiker, Breakdancer oder Popsternchen, sie alle haben ihre eigenen Angriffsarten und Eigenheiten. Diese kommen auch in den rundenbasierten Kämpfen zu tragen, die im neuen Serienteil erstmals in der Yakuza-Reihe eingesetzt werden.