GOG: Harvest-Sale gestartet // Serious Sam noch heute gratis

PC

Bei dem DRM-freien Spieleshop GOG.com (GG-Partnerlink) läuft aktuell der Harvest-Sale. Bei diesem habt ihr die Chance, über 1.500 Titel teils stark im Preis reduziert zu bekommen. Als Erntegeschenk obendrauf schenkt euch die Seite außerdem Serious Sam - The First Encounter. Um euch eure Gratis-Kopie des Hirn-aus-Shooters zu sichern müsst ihr allerdings schnell sein, das Angebot gilt nur noch bis zum heutigen 26. August um 15 Uhr. Außerdem gibt es noch eine weitere Bonusaktion, wenn ihr euch Iron Harvest (zur Preview) vorbestellt, dann erhaltet ihr Sudden Strike 4 für lau.

Neben Einzelangeboten bietet der Harvest-Sale bei GOG.com auch wieder ein besonderes Spielebündel an. In dem Quad-Damage-Paket enthalten sind Elderborn, Hedon, Nightmare Reaper und Project Warlock. Wenn ihr alle vier Titel gemeinsam erwerbt, dann erhaltet ihr insgesamt 36 Prozent Rabatt.

Nachfolgend findet ihr eine Auflistung von rabattierten Titeln, die unsere Meinung nach besonderes interessant sind. Wenn ihr euch für den Kauf entscheidet, dann nutzt gerne unseren GG-Partnerlink. Ihr zahlt nichts extra, wir kriegen einen kleinen Bonus.