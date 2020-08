GC20: Opening Night zur gamescom hier live anschauen [beendet]

Die Neuheiten von der gamescom

Teaser Aufgrund der Covid-19-Pandemie findet die gamescom 2020 nur in digitaler Form statt. Die Hersteller präsentieren im Livestream dennoch alle Neuheiten. Seht hier alle Highlights der virtuellen Spielemesse.

Update 2 vom 27. August 2020:

Der Livestream ist direkt unterhalb dieser News eingebettet.

Update vom 27. August 2020:

Geoff Keighley hat im Laufe der letzten Tage ein paar weitere Spiele angeteasert, die neben den unten genannten Titeln im Rahmen der heutigen gamescom-Eröffnungsshow Opening Night Live gezeigt werden. Unter anderem gibt es eine ausführliche Gameplay-Demo zum PS5-exklusiven Ratchet & Clank - Rift Apart sowie erstes Gameplay zum Weltraum-Shooter Chorus - Rise as One, Little Nightmares 2 und Lego Star Wars - Die Skywalker Saga. Außerdem könnt ihr auf Trailer zur "Special 30th Birthday Edition" von Turrican, zur Age of Empires 3 - Definitive Edition, zum Jump-and-Run Crash Bandicoot 4 - It's About Time, VR-Egoshooter Medal of Honor - Above and Beyond und Anime-Action-RPG Scarlet Nexus sowie auf die Enthüllung eines neuen Game-Packs für Die Sims 4 gespannt sein. Die ONL-Show könnt ihr ab 20 Uhr auf YouTube oder Twitch live verfolgen, die Pre-Show mit weiteren Neuigkeiten startet um 19:30 Uhr.

Ursprüngliche News vom 24. August 2020:

Die gamescom findet dieses Jahr coronabedingt als rein digitales Event statt, das ihr vom 27. bis 30. August in mehreren Live-Shows und Streams verfolgen könnt. Moderator Geoff Keighley wird die Online-Messe wie letztes Jahr mit der Opening Night Live am Donnerstag, den 27. August, ab 20 Uhr einläuten. In der circa zweistündigen Live-Show aus Los Angeles ohne Publikum könnt ihr euch auf zahlreiche Trailer, Gameplay-Videos und Spieledemos zu kommenden Titeln freuen. Laut Keighley werden 38 Spiele von 18 Publishern gezeigt, wobei der Fokus dabei nicht auf großen Neuankündigungen und Weltpremieren liegen soll, sondern mehr auf Updates und Neuigkeiten zu vielen der Titel, die in diesem Jahr bereits angekündigt wurden. Dabei sein werden Spiele für die aktuelle sowie die kommende Konsolengeneration mit PS5 und Xbox Series X.

Der offizielle Teaser-Trailer zur Opening-Night-Live-Show, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, soll euch auf die diesjährige gamescom einstimmen. Nicht alle im Video gezeigten Spiele werden allerdings während der Show zu sehen sein. Bis jetzt bestätigt sind unter anderem Video-Weltpremieren vom kürzlich angekündigten Call of Duty - Black Ops Cold War und Star Wars - Squadrons, ein erster Blick auf das Kampagnen-Addon The Ancient Gods Part 1 von Doom Eternal und Neuigkeiten zu Destiny 2: Jenseits des Lichts sowie zur zweiten Season von Fall Guys - Ultimate Knockout.