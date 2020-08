GC20: Opening Night Live zur gamescom am 27. August ab 20 Uhr // Trailer

Die gamescom 2020 findet dieses Jahr coronabedingt als rein digitales Event statt, das ihr vom 27. bis 30. August in mehreren Live-Shows und Streams verfolgen könnt. Moderator Geoff Keighley wird die Online-Messe wie letztes Jahr mit der Opening Night Live am Donnerstag, den 27. August, ab 20 Uhr einläuten. In der circa zweistündigen Live-Show ohne Publikum könnt ihr euch auf zahlreiche Trailer, Gameplay-Videos und Spieledemos zu kommenden Titeln freuen. Laut Keighley wird der Fokus dabei nicht auf großen Neuankündigungen und Weltpremieren liegen, sondern mehr auf Updates und Neuigkeiten zu vielen der Titel, die in diesem Jahr bereits angekündigt wurden. Dabei sein werden Spiele für die aktuelle sowie die kommende Konsolengeneration mit PS5 und Xbox Series X.

Der offizielle Teaser-Trailer zur Opening-Night-Live-Show, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, soll euch auf die diesjährige gamescom einstimmen. Nicht alle im Video gezeigten Spiele werden allerdings während der Show zu sehen sein. Bis jetzt bestätigt sind unter anderem die Video-Weltpremiere vom kürzlich angekündigten Call of Duty - Black Ops Cold War, ein erster Blick auf das Kampagnen-Addon The Ancient Gods Part 1 von Doom Eternal und Neuigkeiten zu Destiny 2: Jenseits des Lichts sowie zur zweiten Season von Fall Guys - Ultimate Knockout.