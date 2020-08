Montagmorgen-Podcast #360

Teaser Diese Woche startet die digitale Gamescom, doch schon vorher stapeln sich die Inhalte nur so in der Vorschau, wie euch in dieser Folge Dennis und Hagen berichten

Es ist Folge 360 des Montagmorgen-Podcast. Bei den Themen diese Woche bieten wir vielleicht keinen 360-Grad-Blick auf alle Spiele-Genres, aber die Auswahl ist reichlich: Ob nun das oldschool-Rollenspiel Wasteland 3 oder Anime-JRPGs, von Renn-Simulationen über Rhythmus-Action bis hin zum mafiösen Open-World-Remake gibt es ein buntes Allerlei an Spielen diese Woche auf GG. Daher fassen sich Dennis und Hagen etwas kürzer im MoMoCa, aber nehmen sich natürlich trotzdem die Zeit für die Ergebnisse der sonntäglichen Umfrage und eure User-Fragen. Alle Inhalte im Überblick: