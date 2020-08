game: Aktuelle Beschäftigungszahlen der deutschen Spiele-Branche

Im Jahr 2019 arbeiteten hierzulande in der Games-Branche 27.854 Menschen, während deren Anzahl für das aktuelle Jahr mit 28.235 angegeben wird. Die gesamte Branche betreffend stellt dies eine Steigerung von einem Prozent dar. Bezogen auf die unterschiedlichen Märkte ergibt sich jedoch ein anderes Bild.

Basierend auf den Daten von gamesmap.de macht der game – Verband der deutschen Games-Branche deutlich, dass es im Kernmarkt (Beschäftigte bei Entwicklern und Publishern) einen Rückgang von etwa vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen gibt. Seinerzeit waren in diesem Segment 10.487 Menschen angestellt, dieses Jahr sind es 10.071.

Im sogenannten erweiterten Markt – zu dem Beschäftigte bei Dienstleistern oder Bildungseinrichtungen mit Bezug zur Spiele-Branche gehören – ist die Anzahl der Mitarbeiter gestiegen: Von 17.367 im vergangenen Jahr auf 18.164 im Jahr 2020, was ein Plus von circa fünf Prozent bedeutet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen weist der Branchenverband abermals auf das „ungenutzte Potenzial der [deutschen] Games-Branche“ hin und nutzt zum Beispiel Kanada als Positiv-Beispiel:

So hat Kanada, die bereits seit einigen Jahren die Games-Branche stark fördern, nur knapp halb so viele Einwohner wie Deutschland aber mit rund 27.700 beinahe drei Mal so viele Beschäftigte in der Games-Branche. Umgerechnet bestünde danach in Deutschland ein Potenzial von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen im Kernarbeitsmarkt der deutschen Games-Branche. Auch in Großbritannien, das rund 15 Millionen weniger Einwohner hat, sind mit rund 20.430 fast doppelt so viele Menschen in der Entwicklung und dem Vertrieb von Computer- und Videospielen beschäftigt.