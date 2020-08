GG-Rückblick KW 34/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Microsoft Flight Simulator ab 59,90 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 34: Rückblick von Sonntag, 16. August, bis Samstag, 22. August 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Das Crowdfunding zu unserem neuen Let's Play (diesmal mit Hagen Gehritz) ist erfolgreich gestartet: Die ersten zehn Folgen sind finanziert. Weitere neue Inhalte sind unter anderem die Tests zu Battletoads und Mortal Shell, die 8. Ausgabe der „Fränkel spielt verrückt“-Reihe oder die Stunde der Kritiker zum Microsoft Flight Simulator. Außerdem haben wir uns die Warehouse-Demo zu Tony Hawk's Pro Skater näher angeschaut sowie Peaky Blinders - Mastermind im „Die Viertelstunde“-Format verarbeitet. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dass die Nutzung des VR-Headsets Oculus Rift zukünftig einen Facebook-Account erfordert ist die am häufigsten aufgerufene und diskutierte News der vergangenen Woche. Die Entlassung des Creative Directors von Vampire the Masquerade - Bloodlines 2, das Interface-Design der Xbox Series X oder auch das jüngste Update für The Last of Us - Part 2 sind ebenfalls Meldungen, die euch besonders interessiert haben. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 23. August (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Wie auch schon im letzten Wochenrückblick können wir an dieser Stelle abermals auf drei Spiele-Checks verweisen, die diesmal ein Shoot-em-up, ein Point-and-Click-Adventure und ein Taktik-RPG behandeln. Der jüngste User-Artikel widmet sich mit Remnant - From the Ashes hingegen einem Survival-Actionspiel:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Black Myth - Wu Kong: Gameplay-Video mit Affenkönig veröffentlicht

Vermutlich hatten nicht besonders viele User Black Myth - Wu Kong auf dem Schirm, dessen Veröffentlichung für das kommende Jahr geplant ist. Einen recht guten Eindruck, was euch mit dem Action-Rollenspiel erwartet, könnt ihr euch mit einem etwa 13 Minuten langen Gameplay-Video verschaffen.

» Mal ein Goldabo abgeschlossen. «

— Elton1977 am 17. August 2020

❺ ⚊ KW 34/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Zu den redaktionellen Inhalten aus dem August 2015 gehören zum Beispiel der Test zu Zombi, die Stunde der Kritiker zu Fallout und die Preview zu Star Citizen, während auf der Seite der User-Inhalte dieses Mal zwei umfangreiche Plus-Galerien stehen. Mittels News berichteten wir unter anderem über ein Patent von Nintendo und einen Gefängnis-Server in Everquest 2. Außerdem stattete der Langzeit-User floppi der Redaktion einen Besuch ab.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: