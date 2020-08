Welche Exklusiv-Serie ist euer Hit?

Teaser Etliche Exklusiv-Serien gibt und gab es auf GamersGlobal. Doch welche davon ist, abseits der Stunde der Kritiker, eigentlich euer persönlicher Liebling, den ihr behalten oder wiederhaben wollt?

Seitdem GamersGlobal besteht, gab es eine ganze Reihe von Exklusivserien, wobei Die Stunde der Kritiker seit den Anfängen eine feste Größe darstellt. Aber da gab und gibt es noch viel mehr, darunter unter anderem die Sonntagsfrage, die ihr an dieser Stelle wieder lest, aber auch Serien wie die Viertelstunde, die Dennis erst kürzlich um eine Ausgabe zu Peaky Blinders - Mastermind erweitert hat. Darüber hinaus fallen auch verschiedene, von fließigen Usern erstellte Spiele-Checks mit Titeln vom Xbox-Marktplatz, aus dem PSN, von Steam oder dem Nintendo-eShop darunter.

Gestartet wurde vor ein paar Jahren auch die Reihe "Kultklassiker", in der GamersGlobal auf bedeutende Spiele wie Maniac Mansion oder auch Half-Life zurückblickte. Erst seit wenigen Monaten gibt es zudem die relativ frische Reihe der "Serien-Liebe", in der GamersGlobal in Videoform auf persönliche Serien-Favoriten wie Indiana Jones oder Gothic zurückblickt. Theoretisch handelt es sich um inzwischen mindestens 34 Serien, wenn man allregelmäßige Inhalte wie etwa den MoMoCa oder die inzwischen von den GG-Usern Q-Bert und Necromanus betreuten Lesetipps fürs Wochenende mitzählt.

In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, welche Exklusiv-Serie ihr am liebsten mögt beziehungsweise welche der aktuell inaktiven Rubriken ihr euch am ehesten zurückwünschen würdet. Wundert euch nicht, dass die SdK gar nicht erst aufgeführt wird, denn die dürfte auch für euch am wenigsten wegdenkbar sein. Lasst uns eure Antwort in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen. Auch wenn euer Serien-Favorit ein anderer sein mag, lasst uns in einem Kommentar gerne genauer wissen, woran GG eurer Meinung nach festhalten oder welche im Moment nicht aktive Reihe womöglich wiederbelebt werden sollte. Ihr dürft natürlich auch unverbindliche Wünsche zu einer möglichen neuen Exklusiv-Reihe äußern. Bedenkt bei eurer Stimmvergabe gerne, dass die allseits beliebte "Nachtwache" nicht unbedingt die realistischsten Chancen auf eine baldige Fortsetzung hätte und womöglich auch andere zuvor eingeführte Exklusiv-Reihen aktuell nicht zufällig ruhen.

Bei unserer Sonntagsfrage, die Idee dafür stammt übrigens vom langjährigen GG-User Claus, könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Bild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst eure Idee in diesem Forenthread, sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell fast 230) findet ihr unter diesem Link.