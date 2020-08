Gotham Knights: Neuer DC-Titel von Warner angekündigt // Gameplay-Video

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen des Fan-Events DC FanDome hat Warner Bros. Montreal, das Entwicklerstudio hinter Batman Arkham - Origins (im GG-Test mit Testnote 9.0), sein lang erwartetes und mehrfach angeteasertes nächstes Spiel enthüllt. In Gotham Knights werdet ihr nicht in die Rolle von Batman schlüpfen, sondern euch als Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood den Verbrechern und Bösewichten in Gotham stellen. Der 3D-Action-Open-World-Titel, den ihr allein sowie komplett im Koop-Modus spielen können werdet, soll 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X erscheinen.

Die Hintergrundgeschichte zum Spiel erfahrt ihr im offiziellen Ankündigungstrailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt. Ein Nachrichtensprecher berichtet in einer Eilmeldung, dass Milliardär Bruce Wayne (alias Batman) bei einer massiven Explosion ums Leben gekommen sei. Kurz darauf wendet sich dieser in einer Videonachricht posthum an seine Mitstreiter Robin, Batgirl, Nightwing sowie Red Hood und bittet sie als die neuen "Dunklen Ritter" Gotham City zu beschützen und den Verbrechern Einhalt zu gebieten. Als prominente Gegenspieler werdet ihr euch dabei unter anderem mit dem Rat der Eulen (Court of Owls), ein Geheimbund der seit der Kolonialzeit im Verborgenen über Gotham herrscht, sowie Mr. Freeze auseinandersetzen müssen.

Letzterer hat auch einen Auftritt im ebenfalls während der Veranstaltung gezeigten siebenminütigen Pre-Alpha-Gameplay-Video, in dem Batgirl und Robin gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen. Darin bekommt ihr einen Eindruck von den individuellen Kampftechniken, Waffen und Spezialfähigkeiten, über die jeder der vier Gotham Knights verfügt, wobei das Gameplay wenig überraschend an die Batman-Arkham-Teile erinnert.