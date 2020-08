Wasteland 3: Launch-Zeiten und Koop-Trailer veröffentlicht

PC XOne PS4 Linux MacOS

InXiles Endzeit-RPG Wasteland 3 (in der Viertelstunde) steht nach rund vier Jahren Entwicklungszeit und mehreren Verschiebungen kurz vor der Veröffentlichung. Konkret soll es bereits in weniger als einer Woche los gehen, und zwar am kommenden Freitag, dem 28. August.

Das Gruppen-RPG erscheint neben dem PC (Steam und GoG) auch für die PS4 und die Xbox One und ist für Abonnenten des Xbox Game Pass sowohl auf der Konsole als auch dem PC direkt ab Release kostenlos spielbar. InXile veröffentlichte nun die genauen Uhrzeiten, ab denen das RPG gespielt werden kann. Zuerst dürfen die PS4-Spieler das winterliche Colorado erkunden: ab 0 Uhr am 28. August wird das Spiel dort freigeschaltet sein. Die Rangers auf den anderen Plattformen müssen sich allerdings auch nur zwei Stündchen länger gedulden, hier geht es um 2 Uhr in der Nacht los.

Ebenfalls veröffentlichte InXile kürzlich einen weiteren Trailer zu Wasteland 3. Dieser ist unterhalb der News für euch eingebunden und wirft einen Blick auf das Ko-Op-Feature des Rollenspiels. Ihr könnt nämlich auch zusammen mit einem Freund durch Colorado ziehen, um gemeinsame Kampf-Strategien umzusetzen und Entscheidungen über den Umgang mit Banden, Fraktionen und natürlich auch die Aufteilung eurer Beute zu treffen.