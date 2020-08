Marvel's Avengers: Open-Beta für PC, PS4 und Xbox One gestartet

PC XOne PS4

Nachdem bis jetzt nur Vorbesteller schon einmal ihre Superhelden-Fantasien in der Beta zu Marvel's Avengers ausleben konnten, dürfen an diesem Wochenende alle Interessierten auf PC, PS4 und Xbox One in die Rollen von Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow und Ms. Marvel schlüpfen. Die Open-Beta, die ihr ab sofort auf Steam, über den PSN- sowie Xbox-Store herunterladen könnt (circa 30 GB), ist bis Sonntag, den 23. August verfügbar. Zum Spielen benötigt ihr ein kostenloses Square-Enix-Konto, für den Multiplayerteil der Beta ist kein PS-Plus, aber Xbox-Live-Gold notwendig.

Die Beta umfasst vier Helden-Missionen aus der Kampagne, drei HARM-Raum-Herausforderungen, vier Warzones sowie fünf Abwurfzonen. In den Helden-Missionen, die auch den Prolog (im GC-Angespieltbericht) des Spiels sowie zwei Bosskämpfe umfassen, spielt ihr verschiedene vorgegebene Superhelden. Warzones und die kleineren Abwurfzonen sind kooperativ spielbar und vergleichbar mit Strikes aus Destiny. In der Holographic Augmented Reality Machine (HARM) stellt ihr euch allein oder mit Freunden mehreren Gegnerwellen. Mehr Infos findet ihr zudem im offiziellen FAQ zur Beta.

Marvel's Avengers erscheint am 4. September 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Square Enix hat zudem bestätigt, dass das Spiel ein Gratis-Update für die Nextgen-Konsolen erhalten wird.