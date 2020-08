PM: Kostenloser Update-Patch für Marvel‘s Iron Man VR inklusive „Neues Spiel+“ ab heute verfügbar (Sony Playstation Blog)

PS4

Marvel's Iron Man VR ab 30,00 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich heiße Blaine Higdon und bin Gameplay-Designer bei Camouflaj. Es ist mir eine Ehre, am Universum einer so berühmten Figur wie Iron Man mitarbeiten zu dürfen und dabei auch noch die Möglichkeiten von PlayStation VR nutzen zu können, die einen tief ins Spielgeschehen eintauchen lassen. Ich weiß, dass viele von euch Marvel‘s Iron Man VR seit der Veröffentlichung Anfang Juli schon fleißig spielen, aber wir sind noch nicht fertig! Heute möchte ich euch einige der neuen Inhalte und Features für ein verbessertes Spielerlebnis vorstellen, die wir dem Spiel mit dem kostenlosen Update-Patch* 1.06 am 21. August hinzufügen.

Marvel’s Iron Man VR: Digital Deluxe Edition

Jetzt kaufen €49,99

Für alle, die nicht genug bekommen können, fügen wir zwei neue Spielmodi hinzu.

Im vielfach gewünschten „Neues Spiel+“-Modus könnt ihr die Geschichte erneut erleben, ohne eure Forschungspunkte und freigeschalteten Verbesserungen der Impuls-Rüstung zu verlieren. Der „Neues Spiel+“-Modus wird verfügbar, nachdem ihr das Spiel abgeschlossen habt. Und wenn ihr zu den Hardcore-Spielern gehört und den Schwierigkeitsgrad „Invincible“ bereits gemeistert habt, solltet ihr auf jeden Fall den neuen Schwierigkeitsgrad „Ultimate“ ausprobieren und zeigen, was ihr wirklich draufhabt!

Wenn ihr die Geschichte erneut spielt oder euch an dem anspruchsvollen neuen Schwierigkeitsgrad versucht, ergreift die Gelegenheit und testet einige der neuen Waffen, die an der Rüstungsstation freigeschaltet werden können!

Der kontinuierliche Strahlenrepulsor

Erlaubt euch, über mehrere Sekunden einen Strahl aufrechtzuerhalten, der fortlaufend Schaden zufügt, solange er aktiv ist.

EM-Ladungskanone

Feuert einen aufgeladenen Schuss ab, der die Hardlight-Schilde der lästigen Skull-, Revenant- und Wight-Drohnen durchdrin

Mikroschwarm

Eine intelligente Anti-Schwarm-Waffe, die sich hervorragend gegen große Gegnergruppen eignet – einfach einsetzen und den Rest erledigt der Schwarm.

Die Freifallbombe

Erzeugt eine Singularität, die mehrere Gegner an einem Ort festhält und so den perfekten Ausgangspunkt für einen vernichtenden Streuschuss oder eine Rüstungsabwehrrakete bietet!

Der Rüstungsstation in der Werkstatt werden ein weiteres Set mit acht genialen Benutzerdecor-Rüstungen von unserem Character Artist Chris Foster sowie neue Herausforderungen, die ihr zum Freischalten bewältigen müsst, hinzugefügt. Unter den acht Benutzerdecor-Rüstungen ist auch der „Iron Patriot“, falls ihr unsere Promo-Aktion am Launch-Wochenende verpasst haben solltet.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten neuen Inhalten haben wir auch fleißig daran gearbeitet, das Spielen angenehmer zu gestalten.

Kürzere Ladezeiten

Wir haben die Ladezeiten im gesamten Spiel verbessert, darunter Verkürzungen um 20 bis 30 Sekunden beim Laden der Shanghai-Missionen. Vielen Dank an unser Technikteam, das hart daran gearbeitet hat!

Bei Wiederholung Filmsequenzen überspringen, ohne sie zu laden

Beim Wiederholen von Missionen (egal ob in „Neues Spiel+“ oder nicht) habt ihr jetzt die Option, bevorstehende Filmsequenzen zu überspringen, ohne sie vorher zu laden, wenn ihr die Mission bereits mindestens einmal abgeschlossen habt.

Überspringbare Nebenmissionen

Als Reaktion auf euer Feedback könnt ihr zwei Storymissionen jetzt überspringen, wenn ihr möchtet. Wählt „Mission überspringen“ am Globus, um nach diesen Missionen weiterzuspielen. Dadurch zählen sie als „abgeschlossen“, aber wenn ihr die Trophäen für sie haben möchtet, müsst ihr irgendwann zurückkehren und sie durchspielen.

Nicht vergessen: Ihr könnt immer noch die kostenlose Demo herunterladen und starten, um die exklusive Benutzerdecor-Rüstung „Geschmolzene Lava“ freizuschalten*, und ihr könnt die Digital Deluxe Edition des Spiels kaufen, um vier zusätzliche Benutzerdecor-Rüstungen zu erhalten.

Während wir auf die Veröffentlichung dieses Updates hinarbeiten, fühle ich mich an die Aufregung und Spannung erinnert, die in den Tagen und Wochen vor Veröffentlichung des Spiels in unserem Team herrschten. Nach Jahren der Entwicklungsarbeit war es sowohl beängstigend als auch immens zufriedenstellend, den „Startknopf“ zu drücken.

Einer Sache waren wir uns zwar von Anfang an bewusst, doch erst nach Veröffentlichung des Spiels lernten wir sie in vollem Umfang zu schätzen: die große Leidenschaft, die Marvel-Fans für das hegen, was wir erschaffen haben. Das Entwicklerteam von Camouflaj hat eure Rezensionen, Tweets und Videos nur so verschlungen und aufmerksam zugehört, was ihr zu sagen habt und wovon ihr mehr sehen wollt. Ich hoffe, dass die Inhalte dieses Updates weiter dazu beitragen, unser anfängliches Versprechen zu halten: euch mehr als je zuvor das Gefühl zu geben, selbst Iron Man zu sein.

Vielen Dank für all eure Unterstützung … und guten Flug!