Marvel‘s Iron Man VR: Patch verbessert Ladezeiten und bringt New Game+

PS4

Entwickler Camouflaj hat vor kurzem einen neuen Patch für Marvel's Iron Man VR (im Test, Note 6.0) veröffentlicht, der unter anderem die häufig kritisierten Ladezeiten des Titels verbessert. So sollen etwa in den Shanghai-Missionen die Ladebildschirme bis zu 30 Sekunden kürzer ausfallen und ihr könnt nun Cutscenes überspringen, bevor diese in Iron Man VR geladen werden.

Außerdem wurde mit dem Patch der New-Game-Plus-Modus eingefügt, bei dem ihr alle freigeschalteten Verbesserungen für Iron Mans Anzug behaltet. Der neue Schwierigkeitsgrad Ultimate soll euch gleichzeitig eine größere Herausforderung bieten, für die der Patch zudem vier neue Waffen liefert, darunter ein Strahlenrepulsor, mit dem ihr einen kontinuierlichen Strahl abfeuert, oder die Freifallbombe, die eine ganze Gruppe an Gegnern an einem Ort festhält. Aufgrund des Community-Feedbacks lässt sich zudem ein Teil der Story-Missionen nun überspringen.