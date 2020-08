Crysis Remastered: Im September auf PC & Konsolen / Tech-Trailer

PC Switch XOne PS4

Nachdem Crysis Remastered bereits im Juli für die Nintendo Switch erschienen ist (im Test) gibt es nun auch einen Termin für PS4, Xbox One und den PC. Ab dem 18. September 2020 dürft ihr euch auch auf den großen Plattformen auf die Ling-Shan-Inselgruppe begeben und zahlreiche KVA-Soldaten über den Jordan schicken.

Passend zur Bekanntgabe des Termins hat Crytek auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der die technischen Features von Crysis Remastered in den Fokus rückt. So werden die Reflektionen auf der Wasseroberfläche nun via Raytracing berechnet, wie auch alle weiteren Spiegelungen in der Welt. Die Texturen lösen nun mit bis zu 8K auf und als weitere Features werden Global Illumination (SVOGI) und Motion Blur angegeben. Auf dem PC wird Crysis Remastered zunächst exklusiv im Epic Games Store erscheinen.