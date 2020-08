GG-intern: Neuer Letsplay-Kanal auf YouTube

Alle an einem Ort

Teaser Lange Zeit haben wir alle unsere Letsplays einfach auf den normalen YouTube-Kanal hochgeladen. Nun ist damit Schluss, wir lagern die Folgen aus, damit ihr genau wisst, wo ihr was finden könnt.

Mittlerweile ist die Anzahl der Letsplays, die wir bei GamersGlobal veröffentlicht haben, durchaus ansehnlich. Neun Spielen haben wir uns bereits ausführlich gewidmet, mit Total War - Warhammer 2 und Outward laufen aktuell zudem noch zwei weitere Letsplays. Bis jetzt haben wir alle Folgen von Yakuza 5, Dark Souls 3, Deus Ex - Mankind Divided, Yakuza 0, The Surge, Kingdom Come - Deliverance, Yakuza 6, Dark Souls Remastered, Demon's Souls und Sekiro - Shadows Die Twice auf unserem regulären YouTube-Kanal veröffentlicht. Doch damit ist nun Schluss, denn wir haben eine Entscheidung gefasst: Ein eigener Ort für die Letsplays muss her!

Daher haben wir den YouTube-Kanal "GamersGlobal Let's Plays" eröffnet. Dort werdet ihr nicht nur alle zukünftigen Folgen finden, wir werden auch nach und nach unser Archiv dort hochladen. Angefangen bei den ältesten (Yakuza 5 von 2016) bis hin zu den aktuellsten (Sekiro von 2020) werden wir in Zwei-Wochen-Schritten komplette Letsplays hochladen. Somit findet ihr alle gesammelt an einem Ort, fein säuberlich in Playlists einsortiert. Ihr müsst also nur noch eine Liste anwerfen, euch zurücklehnen und könnt ein Spiel "bingewatchen", wie man so schön auf Neudeutsch sagt.

Damit die Übergangsphase möglichst reibungslos vonstatten geht, bitten wir euch, gleich ein Abo bei unserem neuen Kanal dazulassen, wenn ihr die Letsplays auf YouTube verfolgt. Und auch wenn nicht, wäre es natürlich super, wenn ihr den entsprechenden Button auf der Seite drückt, damit unser neuer Kanal vom mysteriösen YouTube-Algorithmus besser erfasst wird. Denn die Bewegtbild-Depesche #55 von Total War - Warhammer 2 und Folge #1 von Hagens Outward-Letsplay, die am morgigen 25. August 2020 erscheinen wird, werden die letzten ihrer Art auf unserem regulären YouTube-Kanal sein. Hier noch einmal der Link zu unserem neuen Kanal, GamersGlobal Let's Plays.