Bloodlines 2: Story-Chef und Creative Director entlassen

Mit Spannung schauen Fans von Troikas exzellentem Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines auf den Nachfolger vom Studio Hardsuit Labs und Publisher Paradox Interactive.

Erst kürzlich musste Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (in der Preview) jedoch erneut verschoben werden, es soll nun 2021 erscheinen. Mit der Verschiebung wurden auch organisatorische Änderungen angekündigt, die nun anscheinend umgesetzt wurden: Zwei leitende Mitglieder des Entwicklers mussten ihren Hut nehmen. Wie Paradox auf der offiziellen Website bekannt gab, sind Lead Narrative Designer Brian Mitsoda und Creative Director Ka´ai Cluney nicht länger Teil von Hardsuit Labs. Dies sei eine gemeinsame Entscheidung von Entwickler und Publisher. Gründe für die Entscheidung werden nicht genannt.

Alexandre Mandryka stößt als neuer Creative Consultant zum Team und wird auch die Rolle des Creative Directors ausfüllen. Mandryka ist seit 20 Jahren in der Branche und war an Titeln wie dem ersten Assassin's Creed, Prince of Persia - The Two Thrones, Warhammer 40.000: Space Marine (im Test, Note 6.5) und Company of Heroes 2 (im Test, Note 9.0) beteiligt.

Brian Mitsoda war schon beim ersten Teil von Bloodlines als Lead Writer tätig und von Anfang an bei Bloodlines 2 an Bord. Auf RockPaperShotgun wurde ein längeres Statement von Mitsoda veröffentlicht. Darin heißt es:

Nach fast fünf Jahren bei [Hardsuit Labs], wurde ich am 16. Juni 2020 plötzlich gefeuert. Zu sagen, dass es mich geschockt hat, wäre eine Untertreibung.

Mitsoda führt weiter aus, dass die Story und die Hauptcharaktere ursprünglich in seinem Wohnzimmer erdacht wurden und er Hardsuit Labs half, den Titel bei Paradox zu pitchen. Dass seine Beteiligung am Projekt so endet, hat Mitsoda nicht nur frustriert und enttäuscht, sondern auch überrascht:

Ich war nicht bei den Gesprächen dabei, in denen die Verschiebung beschlossen wurde und soweit ich weiß gingen keine Verzögerungen auf das Narrative Development von Bloodlines 2 zurück. Ich bin überzeugt und stolz auf meine Arbeit und die meines Teams.

Dennoch schließt Mitsoda mit den Worten, dass die Arbeit an Bloodlines 2 mit Hardsuit Labs und Paradox eine Freude war und auch wenn er nicht bis zum Ende dabei ist, hofft er, dass das Endergebnis so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Das vollständige Statement findet ihr in den Quellen verlinkt.