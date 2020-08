PM: Verstärkung für den game: Christoph Plewe unterstützt im Bereich Talent und Services (Game-Verband)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 21. August 2020 – Seit Anfang August ist Christoph Plewe beim game – Verband der deutschen Games-Branche an Bord. In seiner neuen Rolle als Referent Talent & Services wird er sich im Team Marketing und Services um die Bereiche Talent (Bildung, Forschung, HR) und Services für die Mitglieder kümmern. Der Kommunikationswissenschaftler koordinierte zuvor die Entwicklung eines Serious Games, welches unter anderem gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung auf der gamescom präsentiert wurde und hielt Vorträge und Workshops zu Game Design in Politik, Kultur und Journalismus. Beim game berichtet Christoph an Thorsten Hamdorf, Leiter Marketing, Marktforschung, Services. Christoph folgt auf Annegret Montag, die den game im Mai verlassen hat.

Thorsten Hamdorf, Leiter Marketing, Marktforschung, Services: „Wir freuen uns sehr, mit Christoph einen Experten aus dem Bereich Bildung, Forschung und Kommunikation gefunden zu haben, der bereits über ein großes Netzwerk verfügt. Mit seiner Expertise wird er uns helfen, Services für Bildungseinrichtungen weiterzuentwickeln und den Bereich Talent weiter auszubauen.“

Christoph Plewe, Referent Talent & Services: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim game: Hier verbinden sich gleich mehrere meiner bisherigen Tätigkeits- und Interessensgebiete, vom Einsatz von Games in der Bildung bis hin zu politischen Themen und Kommunikation. Mein Ziel ist es, das Potenzial von Games auch jenseits der Games-Branche zu vermitteln.“

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

