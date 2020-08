Black Myth - Wu Kong: Gameplay-Video mit Affenkönig veröffentlicht

PC XOne PS4

Das Chinesische Entwicklerstudio Game Science hat ein dreizehnminütiges Video mit Gameplay aus der Pre-Alpha-Version ihres Spiels Black Myth - Wu Kong veröffentlicht.

Das Video beginnt mit der Stimme eines alten Mannes, der euch, von stimmungsvollen Landschaftsszenen untermalt, eine neue Geschichte um den legendären Affenkönig Sun Wukong verspricht. Anschließend folgen wir einer Zikade auf ihrem Flug vorbei an tierischen Fabelwesen durch einen Wald, bis sich das Insekt plötzlich in den Affenkönig verwandelt und einen Zweikampf mit einem Wüstling beginnt. Nach ein paar Hieben mit Wukongs Hauptwaffe, einem Zweihand-Stab, und einer magischen Attacke ist der Kampf auch schon zu Ende und die nächsten Widersacher bekommen es mit dem Affenkönig zu tun. Der Stab kann Gegnern auch entgegen geschleudert werden, um anschließend wie die Axt von Kratos in God of War (im Test, Note: 9,0) zu euch zurück zu kehren. Mit schnellen Wirbelbewegungen können sogar Pfeile abgewehrt werden.

Im weiteren Verlauf des Videos nimmt Sun Wukong den Feuerstab eines Mini-Bosses an sich, der später, neben anderen magischen Angriffen, im Kampf gegen ein großes, pelziges Monster zum Einsatz kommt. Gegen eine kleine Übermacht an Fabelwesen verwandelt sich der König in eine Art Berserkeraffen und verprügelt die nun unterlegenen Gegner mit seinen Fäusten. Das Video endet mit einer Montage von Szenen, die einen kurzen Ausblick auf weitere Gegnertypen und Bosskämpfe bietet.

Das Kampfsystem und die Präsentation erinnert dabei stark an das schon zuvor erwähnte God of War. Die Grafik bewegt sich schon jetzt mit detaillierten Umgebungen und flüssigen Animationen auf durchweg hohem Niveau. Der Hauptcharakter und die Geschichte basiert auf dem klassischen chinesischen Roman Die Reise nach Westen, die auch schon als Inspiration für das 2010 erschienene Spiel Enslaved (im Test, Note: 8,5) diente. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Als Release-Plattformen werden aktuell Xbox One, PS4 und PC genannt.