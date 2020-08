PM: UBISOFT PRÄSENTIERT 13 INDIE-STUDIOS AUF DER INDIE ARENA BOOTH ONLINE 2020 (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 20. August 2020 – Ubisoft® gab heute die Teilnahme an der Indie Arena Booth Online 2020 bekannt. Diese findet während der digitalen gamescom vom 27. bis zum 30. August statt. Dort stellt Ubisoft 13 Indie-Studios aus Kanada und Deutschland im Rahmen des Ubisoft Entrepreneurs Virtual Booth vor.

Ubisoft unterstützt mit Ubisoft Entrepreneurs kreative Start-Ups innerhalb der Gaming- und Unterhaltungsindustrie aus aller Welt. Das Programm startete 2017 und unterstützte bereits hunderte Indie-Studios bei Themen wie Wissensaustausch, Finanzierung und Zugang zu Ressourcen. Die GewinnerInnen der Ubisoft Indie Series in Ontario 2019 und 2020 werden ihre Arbeit digital vorstellen. Bei den Ubisoft Indie Series in Ontario und Quebec handelt es sich um einen jährlichen Wettbewerb, bei dem Geldpreise und Mentoring seitens Ubisoft-ExpertInnen, angeboten werden, um unabhängige Spielentwicklungsstudios bei der Entwicklung und den individuellen Finanzdiagnosen zu unterstützen. GLOAM gewann die Saison im Jahr 2019 mit ihrem rundenbasierten Kampfspiel Bravery Network Online, das dieses Jahr auf Steam erscheint. Vivid Foundry© überzeugten die Ubisoft-Juroren mit ihrem kreativen und visuell ausgereiften Spiel Solace State und gewannen 2020 den Wettbewerb. Das Spiel soll 2021 auf Windows PC erscheinen.

Das deutsche Gewinnerteam des Newcomer Awards 2019 in der Kategorie „Bestes Start-Up“, Rivers and Wine Studios, zeigt auf der Indie Arena Booth Online ihr aktuelles Portfolio. Der Newcomer Award in Deutschland wird seit 2013 von Ubisoft gesponsort und wird jedes Jahr im Rahmen des „Deutschen Entwicklerpreis“ ausgezeichnet.

„Wir sind bestrebt, unsere eigenen Erfahrungen zu teilen, um aufstrebenden und kreativen Unternehmen entgegen zu kommen und sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Indie-EntwicklerInnen ein wesentlicher Bestandteil des Videospiele-Ökosystems sind“, sagt Karsten Lehmann, Public Affairs Director der deutschen Ubisoft Studios. „Ubisoft ist ein großer Fan der Arbeit, die von diesen Indie-Entwicklern geleistet wird, und wir sind sehr stolz darauf, Indie-Studios zu unterstützen, indem wir ihre beeindruckende Arbeit auf dem ersten Indie Arena Booth Online präsentieren.“

Die Indie Arena Booth ist der größte gemeinsam genutzte Entwicklerstand der Welt, anerkannt für das Engagement für Indie-Spiele. Die Initiative bietet unabhängigen SpieleentwicklerInnen die Möglichkeit, ihre Spiele auf zahlreichen Messen zu präsentieren.

Neben der Indie Arena Booth, trägt Ubisoft Entrepreneurs zum globalen Aufstieg von Entrepreneurs in Kanada, Frankreich, Deutschland und Singapur bei und beteiligt sich bei der Betreuung, Beratung, Förderung sowie bei der Finanzierungen und bietet Networking mit Ubisoft Teams weltweit an. Ubisoft Entrepreneurs arbeitete im Juli auch an der dritten Ausgabe von The Caravan mit, einer Initiative zur Unterstützung unabhängiger Videospielstudios in Quebec, bei der 10 Indie-Studios ausgewählt wurden, die auf dem Ubisoft Entrepreneurs-Stand bei der Indie Arena Booth zu sehen sein werden:

Weitere Informationen gibt es unter:

https://bluebyte.ubisoft.com/de/unser-engagement/entrepreneurs/

https://toronto.ubisoft.com/indieseries/

https://montreal.ubisoft.com/en/our-engagements/entrepreneurs/mentorship/indie-series/

About Ubisoft Entrepreneurs

Ubisoft Entrepreneurs encompasses Ubisoft initiatives toward startups worldwide.

Former participants in the Ubisoft Entrepreneurs Lab program include startups such as Mimesys (Belgium), acquired by MagicLeap in 2019, Hugging Face (US) which raised $15M in 2019, and Azarus (US), which recently partnered with Ubisoft for the Assassin Creed’s Valhalla reveal.

About Indie Arena Booth Online 2020

With 185 titles from 51 countries, carefully curated by a jury of more than 40 national and international industry experts, Indie Arena Booth Online presents the world's largest and most varied selection of indie games, embedded in an entertaining online multiplayer event with an attractive live program. Every participating developer and publisher will be able to build their own booth thanks to an innovative and intuitive WYSIWYG booth editor by Super Crowd Entertainment. This will create a colourful and multi-faceted gaming world that is in no way inferior to the diversity and creative range of the physical Indie Arena Booth.