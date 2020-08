Not all fairy tales have happy endings: Buch erscheint Oktober 2020

Ken Williams, gemeinsam mit seiner Frau Roberta der Gründer der Firma Sierra On-Line hatte im Juni über Facebook durchblicken lassen, dass er an einem Buch über die Geschichte seiner Spieleschmiede arbeitet. Titel oder Erscheinungsdatum waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Nun ist die Seite kensbook.com online gegangen und bietet Interessierten die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden. Ebenfalls auf der Seite zu entdecken ist das Cover des Buches, auf dem der Titel "Not all Fairy Tales have happy endings" prangt. Versprochen wird die Geschichte des Aufstiegs und Falls von Sierra On-Line, erzählt vom ultimativen Insider. Das ebenfalls auf der Seite abgebildete Inhaltsverzeichnis verrät, dass das Buch mindestens 371 Seiten stark wird.

Einen festen Erscheinungstermin können die Beteiligten noch nicht nennen. Angepeilter Erscheinungsmonat ist der Oktober 2020.