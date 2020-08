PM: Taucht in das Abenteuer von New Super Lucky’s Tale ein (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das ist Lucky. Morgen erscheint er zum ersten Mal auf PlayStation 4 – er ist der furchtloser Held aus New Super Lucky’s Tale. Wir freuen uns schon darauf, wie er und sein Spiel den Spielern gefallen werden!

Lucky ist ein Fuchs auf einer spannenden Quest, in der es darum geht, das Buch der Zeitalter zu retten. Dabei handelt es sich um ein magisches Artefakt, das Türen zu unglaublichen Welten öffnet. Auch Jinx und ihre Katzenbande sind hinter dem Buch her. Wie es sich für Schurken gehört, führen sie natürlich nichts Gutes im Schilde. Während ihr die verstreuten Seiten des Buches einsammelt, erlernt ihr tolle Moves, um durch die Welt zu kommen.

Sehen wir uns diese Moves mal genauer an. Wir von Playful Studios sind mit einigen der besten Plattformer-Spieler aufgewachsen. Zu unseren Lieblingsspielen gehören immer jene mit einer präzisen Steuerung und Bewegungen, die sich gut kombinieren lassen. Genau für diese Spielerfahrung möchten wir bei Lucky sorgen.

Ich werde mit ein paar Beispielen genauer auf dieses Thema eingehen.

Hier seht ihr Lucky beim Übergang in seinen Rutsch-Move, den er auf harten Oberflächen ausführen kann. Die Spieler können ihn lenken, während er nach vorne rutscht.

Luckys Schwanz ist nicht nur schön buschig, er kann auch als Waffe gegen seine Gegner oder zum Gleiten nach einem Sprung eingesetzt werden.

Dann wäre da noch Luckys charakteristischen Move, das Buddeln, mit dem er sich unter weichere Oberflächen wie Gras oder Sand graben kann. Wenn ihr diesen Move in der Luft ausführt, steuert Lucky direkt auf den nächsten Gegner oder das nächste Sprungfeld zu.

Sobald ihr mit Luckys Moves vertraut seid, könnt ihr sie zu Kombos verbinden. Mit diesen Kombos werdet ihr schon bald alle Hindernisse und Umgebungen in beinahe perfektem Rhythmus überwinden können.

Zusätzlich haben wir uns viel Zeit genommen, um Luckys Steuerung, die Plattformer-Mechaniken und auch die Kamerabedienung zu perfektionieren. Das Endergebnis? Es fühlt sich einfach wunderbar an, Lucky durch seine Welt zu bewegen.

Die Geschichte des Spiels hat mindestens gleich viel Aufmerksamkeit von uns bekommen. So konnten wir ein Abenteuer mit lustigen Charakteren, eine farbenfrohe Umgebungen und mehrere Lösungswege in den Levels erschaffen. Damit die ganze Action nicht eintönig wird, gibt es auch eine Vielfalt an Aktivitäten wie Puzzles, Side-Scrolling-Levels, Bosskämpfe und verdammt viele Minispielen.

In New Super Lucky’s Tale werdet ihr hinter jeder Ecke etwas finden. Meistert neue Moves, trefft auf neue Charaktere und erkundet neue Welten. Beim Design des Spiels haben wir mit allen Mitteln versucht, dass nie das Gefühl von Monotonie aufkommt. Im Endeffekt ist es uns gelungen, ein Spiel mit endloser Vielfalt und coolen Überraschungen in diesem beliebten Genre zu entwickeln.

Wenn ihr Plattformer mögt, dann solltet ihr das Spiel nicht verpassen!