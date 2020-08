PM: Die Battletoads sind zurück! Erlebe das neue Abenteuer jetzt im Xbox Game Pass, auf Xbox One und Windows 10 PC (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Nach über 26 Jahren hat das Warten ein Ende! Die legendären Battletoads Zitz, Rash und Pimple sind zurück mit einem neuen actionreichen Abenteuer, das Du ab sofort auf Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass und via Steam erlebst. Genau wie in dem kultigen Vorgänger wartet ein außerirdisches Abenteuer, vollgepackt mit abwechslungsreichem Gameplay. Freue Dich auf actionreiche Kämpfe, Plattformer-Level, interstellare Schlachten und vieles mehr!

Doch keine Sorge, den vielseitigen Herausforderungen stellst Du Dich wahlweise auch gemeinsam mit bis zu zwei Freunden im lokalen Multiplayer. Überzeuge dich von der dreifachen Action des Multiplayers gemeinsam mit dem Battletoads-Team in unserem Gameplay Showcase:

Bereits in den vergangenen Wochen haben wir diesen Release der Extraklasse mit jeder Menge Battletoads-Action gefeiert. Unser Art Contest, bei dem Du eine handgezeichnete Animationssequenz des Spiels gewinnen kannst, ist bereits in vollem Gange! Und mit dem Battletoads-Soundtrack auf Spotify rockst Du ganz im Stil der kultigen Kröten.

Und auch die Piraten von Sea of Thieves können die Ankunft der rebellischen Amphibien kaum erwarten und enthüllen anlässlich des Releases das Fightin‘ Frog Schiffset – es wird erst später im Jahr auf dem Piratenbasar angeboten, doch Du kannst es bereits jetzt beanspruchen, indem Du das erste Kapitel von Battletoads abschließt. Im folgenden Video erfährst Du mehr zum stylischen Set und wie Du es erhältst:

Mit den Battletoads-Überraschungen sind wir noch nicht am Ende! Sichere Dir schon bald Deinen Xbox Wireless Controller im offiziellen Look der Battletoads über das Xbox Design Lab oder schau im offiziellen Rare Store vorbei. Hier findest Du jede Menge Produkte mit dem neuen Battletoads-Logo und frischen Motiven.

Falls Du Dich fragst, was die kultigen Kröten bis zum Release des neuen Titel gemacht haben: Wirf einen Blick auf den dreiteiligen Comic von Titan Comics, der genau diese Frage beantwortet und Dich mit auf ein verloren geglaubtes Abenteuer nimmt. Diese Geschichte schlägt eine Brücke zwischen den Geschehnissen des ersten Spiels bis hin zum heutigen Tag. Lese jedes der drei Kapitel kostenlos auf comiXology und folge Rare auf Twitter, Facebook und Instagram. Dort erfährst Du, wann der nächste Abschnitt des Comics erscheint.

In Zusammenarbeit mit iam8bit erscheint der stilechte Smash Hits Vinyl-Soundtrack mit zwei LPs und der kultigen Musik des 8-Bit-Originals und den Beats des neuen Soundtracks. Zusätzlich erscheint die Legacy Cartridge Edition – eine physische Edition des Originalspiels, die mit einer extravaganten Verpackung in zwei Farbvarianten mit Battletoads-Motiven erscheint. Beide Artikel sind absolute Sammlerstücke und streng limitiert. Sichere sie Dir also schnell und bestelle sie jetzt im iam8bit Webstore vor!

Wirf außerdem einen Blick auf das exklusive Battletoads-Interview mit Larry Hryb und Major Nelson von Xbox Live und erfahre, wie sich Zitz, Rash und Pimple bei ihrem neuen Abenteuer fühlen.

Starte jetzt in das neuste Abenteuer der Toads im Xbox Game Pass, kaufe es im Microsoft Store oder via Steam. Die Battletoads sind zurück!

Für Ankündigungen zu weiteren neuen Spielen und den aktuellen News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.