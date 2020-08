Call of Duty - Black Ops Cold War: Enthüllung via Atombombe? [U.]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Update vom 21.8.2020:

Nach dem kurzen Teaser-Trailer und der Bekanntgabe, wann die Enthüllung von Call of Duty - Black Ops Cold War stattfinden wird, hat Entwickler Treyarch nun auch das Teaser-Artwork veröffentlicht. Dieses könnt ihr als Aufmacherbild dieser News sehen. Es zeigt einen in der Mitte geteilten Kopf, eine Seite stellt einen russischen Soldaten dar, die andere einen amerikanischen. Auf den entsprechenden Hälften des Bildes sind außerdem einige Propaganda-Flugblätter zu sehen.

Außerdem haben Spieler von Call of Duty Warzone eine interessante Entdeckung gemacht, die mit der Enthüllung des neuen Serienteils zusammenhängen könnte. Auf Twitter wurde ein Video des neuen Bunkers veröffentlicht, in dem ganz klar eine Atomrakete zu sehen ist. In der Beschreibung des Teaser-Videos hieß es ja bereits, dass Cold War in irgendeiner Weise mit Verdansk zusammenhängen könnte. Eine Atomexplosion würde zumindest für eine fundamentale Neugestaltung der Spielwelt sorgen.

Ursprüngliche News vom 20.8.2020:

Bereits seit geraumer Zeit geistern Gerüchte bezüglich des neuesten Teils der Call of Duty-Reihe durch das Internet. Nun hat Activision die Bombe platzen lassen und einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der den Titel Call of Duty - Black Ops Cold War offiziell bestätigt. Damit ist also der Leak via einer Chipstüte als wahr bestätigt worden. Das Video hört auf den Namen "Know Your History" und zeigt einige historische Aufnahmen aus dem Kalten Krieg, die von Aussagen des Journalisten und KGB-Informanten Yuri Bezmenov unterlegt sind.

Weiter verrät der Trailer, dass Call of Duty - Black Ops Cold War am 26. August 2020 der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Wo genau der Reveal stattfinden soll, ist allerdings noch nicht bekannt, in der Videobeschreibung heißt es lediglich "Verdansk". Das lässt darauf schließen, dass die Enthüllung in irgendeiner Weise mit Call of Duty Warzone verknüpft ist.