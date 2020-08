PM: Neu im Xbox Game Pass für Konsole und PC: Microsoft Flight Simulator, Battletoads und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Auch in der zweiten Augusthälfte erwarten Dich jede Menge frische Spiele im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta), die für Spielspaß in Hülle und Fülle sorgen! Wirf einen Blick auf die kommenden Games und entdecke anspruchsvolle Simulationen, packende Abenteuer und neue Spiele der Xbox Game Studios und von ID@Xbox. Außerdem gibt es herausfordernde DLCs, neue Summer Mode Quests, Perks und vieles mehr. Bei so vielen heißen neuen Inhalten kann der Sommer direkt weitergehen!

Spiele den Microsoft Flight Simulator der Xbox Game Studios schon ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate und für PC (Beta). Von leichten Propellermaschinen bis hin zu wuchtigen Passagierflugzeugen – in der neusten Version des Microsoft Flight Simulator hebst Du ab in die prächtige Welt der Luftfahrt. Teste Deine Fähigkeiten als Pilot, indem Du realistische Nachtflüge meisterst, auf Wetterumschwünge reagierst und Deine Maschine durch die lebendige und äußerst detailgetreue Umgebung manövrierst. Mit dem passenden Flugplan gelangst Du an jeden Ort der Welt.

ID@Xbox – In diesem entspannten Management-Titel wird der Tod zum Geschäft. Du spielst Stella, die als Geistreisende ein Boot baut und eine fantastische Welt auf der Suche nach verirrten Geistern durchkreuzt. Freunde Dich mit Deinen Passagieren an und geleite sie über das mysteriöse Meer ins Jenseits. Auf Deiner kleinen Fähre gibt es dabei jede Menge zu tun: Baue Pflanzen an, angle Fische, ernte Feldfrüchte und erweitere Dein selbstgebautes Boot während Du Dich durch die kreativ gestalteten Plattform-Level navigierst. Stich im lokalen Mehrspielermodus gemeinsam mit einem Freund in See, der in die Rolle von Daffodil der Katze schlüpft. Verbringe entspannte Stunden mit Deinen geisterhaften Passagieren, schaffe dauerhafte Erinnerungen und entlasse Deine liebgewonnenen Freunde letztendlich ins Jenseits.

Das Warten hat ein Ende und als Mitglied Xbox Game Pass spielst Du Battletoads schon ab dem ersten Tag! Rash, Zitz und Pimple sind zurück und bahnen sich ihren Weg durch ein brandneues actiongeladenes Abenteuer, das den Couch-Koop vielleicht für immer verändert. Unvergessliche Charaktere und Schauplätze machen Battletoads in Verbindung mit dem typischen Zeichentrickstil der 90er zu einem einzigartigen Erlebnis. Mach Dich bereit für eine fesselnde Reise und installiere das Spiel schon jetzt vor!

ID@Xbox –1986 erleben fünf Kids in Kalifornien den Sommer ihres Lebens als sie eine mysteriöse Entdeckung außerhalb ihrer idyllischen Kleinstadt machen. Als die Freunde ein geheimnisvolles Artefakt finden, dessen Macht sie nicht verstehen, überwinden sie die Gesetze der Natur und pendeln zwischen den Welten von Leben und Tod. Die Neugierde der Gruppe löst eine Reihe ungeahnter Ereignisse aus und plötzlich finden sie sich inmitten einer militärischen Verschwörungstheorie wieder.

In diesem Action-Adventure bahnst Du Dir mit lodernden Waffen und scharfen Klingen den Weg in die Hölle und wieder zurück. Genesis zeigt die Welt von Darksiders noch vor den Ereignissen des ersten Teils und stellt den vierten und letzten Reiter Strife vor. Zusätzlich unterstützt das Spiel, erstmals in der Geschichte des Franchises, Koop-Gameplay.

ID@Xbox – Don’t Starve: Giant Edition ist ein wildes Survival-Game voller Wissenschaft und Magie. Schlüpfe in die Rolle von Wilson, einem Wissenschaftler, der von einem Dämon in die Wüste verschleppt wurde. Nutze Deine Umgebung und ihre Bewohner und finde Deinen Weg zurück nach Hause. Don’t Starve: Giant Edition kombiniert den Inhalt des originalen Spiels Don’t Starve mit dem Erweiterungspaket Reign of Giants, das neue Charaktere, Jahreszeiten, Kreaturen, Biome und andere Herausforderungen mitbringt.

New Super Lucky’s Tale ist ein verspieltes Jump’n’Run in einer offenen 3D-Welt. Du begleitest Lucky auf seiner Mission, das Buch der Zeitalter aus den Klauen von Jinx und seiner fiesen Katzenbande zurückzuholen. So rennst und springst Du durch aufregende Welten, kletterst hoch hinaus und gräbst Dich tief in den Erdboden ein. Diese Neuinterpretation von Super Lucky’s Tale erscheint im liebevollen Re-Design voller neuer Level, einer rotierbaren Kamera, besserer Bewegungskontrolle und vielem mehr!

ID@Xbox – Hypnospace Outlaw ist ein Internetsimulator im Stile der 90er Jahre, in dem Du die vielen seltsamen Websites des Hypnospace durchsuchst. Bringe Übeltäter zur Strecke während Du gleichzeitig Deinen Posteingang im Auge behältst, Viren und Spamware ausweichst und eine Fülle von Programmen herunterlädst, die mehr oder weniger nützlich sein könnten. Und wenn dann noch Zeit bleibt, kannst Du Deinen Desktop mithilfe von Downloads, Hintergrundbildern und Bildschirmschonern anpassen.

Spiele Tell Me Why: Chapter 1 schon ab dem Veröffentlichungsdatum im Xbox Game Pass! Tell Me Why ist das jüngste erzählerische Abenteuer von DONTNOD Entertainment, den Schöpfern des beliebten Life is Strange-Franchises. In dieser tiefgehenden Geschichte voller Mysterien nutzen die beiden Zwillinge Tyler und Alyson Ronan ihre übernatürliche Verbindung, um die Geheimnisse ihrer Kindheit in einer Kleinstadt im malerischen Alaska zu ergründen. Installiere das Spiel schon jetzt vor, sodass Du zum Starttermin direkt bereit bist!

ID@Xbox – Double Kick Heroes ist eine Kombination aus Shoot’em Up und Rhythmusspiel. Im Story-Modus ist es Deine Mission, auf dem Highway to Hell zu überleben. Dazu musst Du jede Menge Monster mit Deinem Gundillac töten! Kämpfe Dich durch insgesamt 30 nervenaufreibende Level und versuche dem Alptraum zu entkommen. Nur die Power des Metal kann Deine Band retten. Im Arcade-Modus bist Du mittendrin und spielst Deine Lieblingstitel aus dem Game.

Wasteland 3 ist direkt ab dem ersten Tag des Releases auch im Xbox Game Pass erhältlich! Wasteland 3 ist ein Squad-Rollenspiel von inXile Entertainment mit herausfordernden, rundenbasierten Kämpfen und einer reaktiven, tiefgründigen Geschichte voller spannender Wendungen. Darin spielen extreme moralische Entscheidungen eine Rolle, die Dich voll ins Spiel eintauchen lassen. Stelle Dir ein Squad von bis zu sechs Rangern zusammen und passe sie an Deinen eigenen Spielstil an.

ID@Xbox – Crusader Kings III ist die neue Version des Globalstrategie-Rollenspiels von Paradox Development Studio und dreht sich rund um mittelalterliche Eroberungen und höfische Intrigen. Begleite eine von Hunderten Adelsfamilien durch das Mittelalter, während Du im Laufe der Generationen an Macht und Ansehen gewinnst. Wirst Du ein weiser und frommer König oder eine grausame, intrigante Herzogin? Führe Deinen Charakter durch sein ereignisreiches Leben und sorge dafür, dass ein Nachfolger das Vermächtnis der Familie antritt, denn nur so wird Deine Dynastie in die Geschichtsbücher eingehen. Installiere das Spiel schon jetzt vor, damit Du im September bereit bist!

Bedrohung und Verzweiflung verbergen sich hinter den verrottenden Mauern eines verlassenen Bauernhofs im Süden Amerikas. Resident Evil 7 Biohazard setzt mit dem Wechsel zu einer immersiven First-Person Perspektive einen neuen Standard für Survival-Horror. Die von der RE Engine unterstützte Grafik erreicht ein neues Level des Fotorealismus, damit Du noch intensiver in die grauenerregende Spielwelt eintauchst.

Willkommen in Jurassic World, dem einzigen Luxusresort mit Dinosauriern! Hier kannst Du Dinosaurier selbst kreieren und trainieren, Ausstellungen bauen, den Park verwalten und ihn für Besucher eröffnen. Nutze die Fahrzeuge und Dein Team von NPCs, um Katastrophen zu verhindern oder auf Expedition zu gehen und so neue Dinosaurier-DNA zu finden. Das Spiel enthält 21 Skins und über 60 Dinosaurier und Hybride. Xbox Game Pass-Mitglieder können ihren Mitgliederrabatt nutzen, um auf Minecraft Jurassic World DLC bis zu 10 Prozent Preisnachlass zu erhalten. Jeder erhält außerdem einen kostenlosen blauen Kapuzenpullover im Character Creator, um den Start der Jurassic World-Map bei Minecraft gebührend zu feiern.

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks profitierst Du als Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate von wertvollen ingame Boni und exklusiven Angeboten. Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One. Schnapp Dir unter anderem Perks in Sea of Thieves, Postmates, Dauntless, SMITE, Naruto to Boruto: Shinobi Striker und vielen weiteren Spielen. Unser Geheimtipp: Halte zum Monatsende die Augen nach neuen Perks offen!

Auch in der zweiten Monatshälfte gibt es zahlreiche Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Stelle Dich etwa diesen neuen Aufgaben, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind und sammele fleißig Punkte:

Wirf regelmäßig einen Blick in die Xbox Mobile App und halte Dich auf dem Laufenden zu allen neuen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests. Sobald Du genug Punkte gesammelt hast, tausche sie gegen attraktive Prämien oder Xbox Geschenkkarten ein.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass bald:

