Xbox: Interface-Design für Series X vorgestellt / schon jetzt auf PC

XOne

Microsoft hat das neue Interface der Xbox Series X vorgestellt: In einem Video erklären Head of Research & Design Chris Novak, Social Program Manager Catarna Macedo und Principal Program Manager Lead Jonathan Hildebrandt die Vorzüge der neuen Nutzeroberfläche. Nicht nur mit Quick Resume soll die Series X die Zeit in Menüs bis zum Start des Spiels verkürzen. So fährt die Series X 15 Prozent schneller hoch und beim Wechsel vom Spielen ins Menü vergeht die Ladezeit um ein Drittel schneller. Die Nutzerführung wurde besonders in den Home-, Guide- und Store-Menüs gestreamlined und das ganze Interface nutzt 40 Prozent weniger Speicher. Wer gerne mit den Boardmitteln der Konsole aufgenommene Clips teilt, wird sich die für leichteres Versenden und Posten in Social Media an sein Smartphone schicken lassen können.

Die neue Gestaltung des Xbox-Menüs wird nicht auf die nächste Konsolengeneration aus dem Hause Microsoft begrenzt bleiben: Ab sofort ist das neue Design für alle Xbox-Konsolen, den Xbox Game Pass auf PC und mobile Xbox-Apss freigeschaltet. Das umfasst besser lesbare Texte, überarbeitete Illustrationsstile und eine veränderte Kachelanordnung. Microsoft zeigt sich damit bemüht, die Marke Xbox als plattformübergreifendes Ökosystem zu etablieren, das Nutzer zum Beispiel auch unterwegs am Smartphone erreicht.