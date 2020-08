PM: Bless Unleashed erscheint demnächst für PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

das Team von BANDAI NAMCO Entertainment America, geben mit großer Begeisterung bekannt, dass Bless Unleashed, unser actiongeladenes MMORPG, am 20. August mit einer geschlossenen Beta-Phase für PlayStation 4 erscheint! Werdet Teil der Beta-Phase, um 7 Tage lang Valor Perks zu genießen und euch den exklusiven Titel „Breaker of Games“ zu sichern! Beides erhaltet ihr, sobald die Vollversion des Spiels erscheint. Den Titel erhalten aber nur Spieler, die an unseren Beta-Phasen teilnehmen, also macht jetzt mit!

Der Spielfortschritt aus der Beta-Phase wird nicht in die Vollversion des Spiels übertragen. Die Beta-Phase endet am 24. August.

Ihr fragt euch sicher, was Bless Unleashed überhaupt ist? Es ist das ultimative, kostenlos spielbare Open-World-Action-MMORPG, in dem ihr Kombo-lastige Kämpfe erlebt, euer eigenes Abenteuer schmiedet und Ordnung in das Chaos bringt, das eine böse Zauberin hinterlassen hat. Auf Grundlage der Unreal Engine 4 bietet Bless Unleashed ein überaus fähigkeitsbasiertes Spiel und besitzt eine Schwierigkeitsstufe, die unter MMOS ihresgleichen sucht. Wählt einen Charakter aus verschiedenen Klassen und Völkern mit einzigartigen Fähigkeiten und Waffen aus, übernehmt die Führung und besiegt eure furchterregenden Widersacher! Verbessert eure Ausrüstung und erhaltet Zugang zu Spezialkräften, die im Kampf das Blatt entscheidend wenden können. Besprecht eure Strategien mit anderen Spielern und streckt gemeinsam mächtige Wesen nieder, um den Frieden in Lumios wiederherzustellen. Von Menschen bis Elfen, Kreuzritter bis Magier – habt ihr das Zeug, den Göttern zu trotzen und sie das Fürchten zu lehren?

Während der Beta-Phase können alle Teilnehmer diese offene Fantasy-Welt für sich entdecken!

Ein wichtiger Bestandteil von Bless Unleashed ist das gemeinsame Spielen mit Freunden. Um das zu ermöglichen, haben wir das Gildenfortschrittssystem eingebaut. Unser Gildenfortschrittssystem erlaubt Spielern, mit ihrer Gilde zusammenzuarbeiten und deren Macht mithilfe einiger Aktivitäten zu erhöhen. Je nach Vorliebe kann eure Gilde einen Fokus auf bestimmte Handlungen, wie PvP-Kämpfe oder das Sammeln und Herstellen, legen. Meistert gemeinsam verschiedene Herausforderungen in der Arena, in Dungeons und Verstecken und verdient euch so Gildenerfahrungspunkte.

Außerdem kann eure Gilde besondere Belohnungen sammeln, unter anderem einzigartige Reittiere, Gildenbanner, Boni sowie die Fähigkeit, die Anzahl der Gildenmitglieder durch Fortschritt zu erhöhen. Je mehr, desto besser!

Bless Unleashed kombiniert mehrere verschiedene Arten von Dungeons, um Spielern auf verschiedensten Leveln unterschiedliche Herausforderungen zu bieten. Während des Kampfes könnt ihr Kombos und Segen verwenden, um euren Gegnern zu schaden. Segen gewähren euch verschiedene Fähigkeiten und Stärkungen, die euch im Kampf mehr Macht verleihen. Jede Klasse hat ihre ganz eigenen Kombos. Daher empfiehlt es sich, vor dem Kampf noch einmal genau die Kampfbefehle des Spiels zu studieren.

Seid mutig und kämpft das ein oder andere Mal gemeinsam mit Freunden gegen mächtige Bosse in einer abgeschlossenen Arena. Wenn ihr voranschreitet, solltet ihr euch auch in die Dungeons von Bless Unleashed begeben, um noch größere Belohnungen zu erbeuten.

Ab Level 18 könnt ihr euch in die dunklen Tiefen wagen und die Festungen infiltrieren.

Werdet ihr siegreich sein und Kobold Liar infiltrieren, oder fallt ihr den teuflischen Mächten in Savantis Mausoleum zum Opfer?

Mit mehr als 20 verschiedenen Arte an Dungeons und mächtigen Bossen, die in dunklen Ecken auf euch warten, erlebt ihr in Bless Unleashed – auch dank der zahlreichen Stunden voll fesselndem Gameplay – eine fast unendliche Geschichte! Es gibt neue Orte zu entdecken und neue Fähigkeiten zu erlernen. Auf eurer Reise erwarten euch immer bessere Belohnungen und Verbesserungen sowie stets neue Aufgaben. Ob ihr lieber der reichhaltigen Handlung folgt oder euren ganz eigenen Weg sucht – Lumios wartet darauf, von euch entdeckt zu werden. Eure Suche nach der Wahrheit über die Götter ist nur der Anfang!

Wir können es kaum mehr erwarten, bis Bless Unleashed für PS4® erscheint und ihr es endlich spielen könnt. Noch habt ihr die Gelegenheit, euch anzumelden und einen Beta-Key zu ergattern! Werdet Teil der Action und meldet euch für die geschlossene Beta-Phase an!