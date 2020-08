PM: Bereitet euch auf das Finalwochenende der UEFA Champions League vor (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das größte Spektakel des europäischen Fußballs ist zurück – mit einem knallharten Knock-out-Turnier in Lissabon, Portugal. Das Finale steht bald vor der Tür. Wer gewinnt die diesjährige UEFA Champions League am 23. August?

In Vorbereitung auf das große Finale haben wir zwei „UEFA Champions League“-Designs* zum kostenlosen Download veröffentlicht. Basierend auf dem charakteristischen „UEFA Champions League“-Sternball-Stil könnt ihr mit diesen Designs eurer Bildschirmanzeige einen völlig neuen Look verpassen, indem ihr Hintergrund sowie Symbole und Farben verändert.

Seht euch unten das dynamische „UEFA Champions League“-Design in Aktion an. Spieler in europäischen und asiatischen Regionen können es hier herunterladen.

UEFA Champions League Dynamisches Design

Kostenlos

Video abspielen

Möchtet ihr lieber ein statisches Design? Kein Problem, ihr könnt auch ein statisches Design zur UEFA Champions League für euer PS4-System herunterladen. Spieler in europäischen und asiatischen Regionen können es hier herunterladen.

UEFA Champions League PlayStation F.C. Theme

Kostenlos

Dem Finale der UEFA Champions League geht das spezielle „eChampions League“-Einladungsevent voraus – also schaut vorbei, um herauszufinden, welcher FIFA20-Spieler europäischer Champion wird. Während des dreitägigen Spektakels treten die acht Wettbewerber auf PS4 an, um einen Teil des Preisgeldes in Höhe von 100.000 $ zu gewinnen.

Das „eChampions League“-Einladungsevent wird auf dem Twitch-Kanal EASPORTSFIFA und auf dem YouTube-Kanal von UEFA übertragen. Stellt euch eine Erinnerungsbenachrichtigung für die folgenden Zeiten ein:

Nicht vergessen: In den unten stehenden Regionen kann das Finale der UEFA Champions League auch mit TV & Video auf dem PS4™-System** geschaut werden!

* Eine Internetverbindung und ein Konto für PlayStation Network sind erforderlich. PS4-Designs sind bis [DATE/TIME] verfügbar in Argentinien, Australien, Bahrain, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, El Salvador, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indonesien, Japan, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Katar, Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

** Eventuell sind Abonnement-Dienste erforderlich.