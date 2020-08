Xbox Game Pass im August mit MS Flight Simulator, Wasteland 3 und mehr

PC XOne

Microsoft Flight Simulator ab 59,90 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Anfang des Monats unter anderem schon der isometrische Darksiders-Serienableger Darksiders Genesis (im GG-Test mit Testnote: 7.0) und der Teenie-Gruselthriller The Dark Pictures - Man of Medan (im GG-Test mit Testnote: 8.0) in die Xbox-Game-Pass-Bibliothek aufgenommen wurden, hat Microsoft zahlreiche weitere Neuzugänge für seinen Spiele-Abo-Service in der zweiten Augusthälfte angekündigt. Alle Titel können Game-Pass-Abonnenten kostenlos herunterladen und solange spielen, wie die Spiele im Programm verfügbar sind.

Alle Freizeitpiloten können sich seit 18. August im Microsoft Flight Simulator (in der Stunde der Kritiker) ins virtuelle Cockpit begeben und ihre Flugkünste auf dem PC unter Beweis stellen. Im Rahmen des Game-Pass-Abos erhaltet ihr dabei Zugriff auf die Standard-Edition, die 20 hochdetaillierte Flugzeuge (wie Airbus A320neo und Boeing 747-8I) und 30 handgefertigte Flughäfen (wie KLAX, KJFK oder KSEA) enthält und einen circa 100 GB Download sowie 150 GB freien Speicherplatz benötigt. Im fantasievollen Indietitel Spiritfarer (Xbox One und PC) übernehmt ihr die Rolle von Stella, die die Fährmeisterin der Verstorbenen ist und diese auf ihrem Weg ins Jenseits begleiten und schließlich verabschieden muss.

Am 20. August kehren die Battletoads (im GC-Angespieltbericht) auf Xbox One und PC zurück, wobei ihr die Prügelorgie auch zusammen im Couch-Koop-Modus mit bis zu drei Spielern bestreiten könnt. Am selben Tag erscheint neben der PC-Version von Darksiders Genesis auch das 2D-Actionadventure Crossing Souls (im GG-Test mit Testnote 7.0), das mit charmantem Pixellook eine Hommage an die 1980er Jahre darstellt sowie die Giant Edition des Survival-Actiontitels Don't Starve (im GG-Test mit Testnote: 8.0), die neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Reign of Giants umfasst.

Am 21. August könnt ihr euch bei Interesse New Super Lucky’s Tale für Xbox One und PC herunterladen. Diese Neuauflage des 2017 zunächst exklusiv für die Xbox One erschienenen 3D-Platformers Super Lucky's Tale (im GG-Test mit Testnote 5.5) beinhaltet unter anderem überarbeitete Level und Story sowie Verbesserungen bei der Kamera und Steuerung.

Ende des Monats folgt am 27. August die erste von drei Episoden von Dontnod Entertainments (Life is Strange) neuem Story-Adventure Tell me Why, in dem ihr die Erinnerungen von zwei Zwillingen mit außergewöhnlichen Veranlagungen miterlebt. Ebenfalls zu diesem Termin steht der "Internet-Simulator" Hypnospace Outlaw, der euch in die wunderbare Welt des World Wide Web der 1990er Jahre zurückversetzt, zum Download bereit. Einen Tag später folgen nach langer Wartezeit und Verschiebung das Gruppen-Rollenspiel Wasteland 3 (in der Viertelstunde) sowie der Mix aus Shoot'em Up und Rhythmus-Spiel Double Kick Heroes (im GG-Indiecheck). Alle vier Titel sind für Xbox One und PC verfügbar.

Zum Abschluss gib es noch einen kleinen Ausblick auf September, wo ihr euch zu Beginn des Monats in den PC-Globalstrategietitel Crusader Kings 3 (in der GG-Preview) vertiefen oder ein paar Tage später am 3. September im Horror-Trip Resident Evil 7 biohazard (im GG-Test mit Testnote: 9.0) auf Xbox One und PC gruseln könnt.

Nach so vielen Neuzugängen verlassen Ende August Creature in the Well, Giana Sisters - Twisted Dreams - Director’s Cut, Metal Gear Solid 2 & 3 HD, Metro - Last Light Redux und The Jackbox Party Pack 3 die Game-Pass-Bibliothek, Anfang September folgen dem noch NBA 2K20 und Red Dead Redemption 2.