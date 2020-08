PM: Die „Spiele unter“-Aktion im PlayStation Store ist zurück (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation Store holt die “Spiele unter”-Angebote zurück. Am Dienstag, den 19. August 2020 geht es los und euch erwarten eine ganze Reihe fantastische Spiele. Darunter ein Trio von Action-Adventures mit detailreichen Welten, in die ihr eintauchen könnt.

Wandert durch die nördlichen Königreiche, um gegen Monster zu kämpfen, und lasst euch bei The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition in packend komplexe Geschichten mit einer Vielzahl unvergesslicher Charaktere verwickeln. Verliert euch in der dunklen Fantasy-Umgebung von Lordran und perfektioniert euren kämpferischen Spielstil, um die vielen Schrecken zu überleben, die in Dark Souls: Remastered verborgen sind. Entdeckt das alte Ägypten als Schwertkämpfer im Open-World-Abenteuer von Assassin’s Creed Origins.

All diese und viele weitere Spiele sind im Rahmen der Aktion „Spiele unter 20 Euro“ ab Mittwoch, dem 19. August 2020, erhältlich. Hier findet ihr die vollständige Liste der Angebote im PlayStation Store.