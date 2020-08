PM: Minecraft heißt Jurassic World willkommen (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Park öffnet seine Tore!

Hast Du schonmal darüber nachgedacht, wie es wäre, einen Dinosaurier zu trainieren? Bestimmt! Oder einen Park zu erschaffen, in dem so gefährliche und spannende Exemplare wie der Tyrannosaurus Rex und der Velociraptor leben? Mit ganz großer Sicherheit! Dann ist heute Dein Glückstag – es hat nur 65 Millionen Jahre gedauert: Willkommen in Jurassic World!

Das Jurassic World DLC für Minecraft lädt Dich in ein ganz spezielles Luxus-Resort ein: Eins, in denen Deine Lieblings-Dinos leben, die Du auch schon aus den Filmen kennst. Und das Beste daran: Du bist der Parkmanager.

Deine Aufgaben: Dinosaurier erschaffen und trainieren, Ausstellungen für Besucher konzipieren, Herausforderungen lösen und auf Expeditionen gehen, um wertvolle Dinosaurier-DNA zu sammeln. Nutze verschiedene Fahrzeuge und die Hilfe Deines Teams, um für mögliche Katastrophen gewappnet zu sein und möglichst viele Punkte einzusacken. Das klingt schon in der Theorie gut, oder? Dann warte ab, bis Du das Ganze in Aktion erlebst.

Werde zum besten Parkmanager, den Jurassic World je gesehen hat und halte den Park so lange wie möglich offen. Mehr als 60 Dinosaurier (einschließlich Hybrid-Dinos) und 21 Skins stehen Dir zur Verfügung.

Damit es Dir noch besser gelingt, Dich unter die unglaublichen Kreaturen zu mischen, veröffentlichen wir zusätzlich ein kostenloses Character-Creator-Item: den äußerst seltenen Blue Hoodie. Mach Dich bereit für dieses Abenteuer und überzeuge Dich von dem Jurassic World DLC für Minecraft auf dem Minecraft Marketplace.