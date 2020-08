DFC-Studie: Von über 3 Milliarden Gamern weltweit spielt die Hälfte auf PC

Das Marktforschungs- und Wirtschaftsanalyse-Unternehmen DFC Intelligence hat in seinem aktuellen Bericht die Ergebnisse einer groß angelegten Studie zur weltweiten Verbreitung von Computer- und Videospielen präsentiert. Der Report basiert auf einer globalen Untersuchung von Soft- und Hardwareverkäufen, Analysen und Befragungen von Unternehmen und zahlreichen Umfragen unter Konsumenten und Nutzern von digitalen Spielen sowie weiteren themenspezifischen Erhebungen.

Demnach gibt es mit Stand Mitte 2020 (per statistischer Hochrechnung) rund 3,1 Milliarden Gamer auf diesem Planeten, wobei mit 53 Prozent, mehr als die Hälfte in Asien sitzt und knapp die Hälfte aller Spieler das Smartphone oder ein Tablet nutzt. Das mobile Segment ist weiterhin das am stärksten wachsende, vor allem in Asien. Davon zeugen beispielsweise zahlreiche für den chinesischen Markt produzierte Spezialversionen vieler Spiele.

Als mobiler Spieler gilt laut der Studie bereits jeder, der zum Beispiel nur ab und zu morgens in der U-Bahn einen F2P-Titel oder gar nur Sudoku auf dem Mobiltelefon zockt, sich aber sonst nicht näher für Gaming interessiert. Das rückt die Tatsache, dass laut DFC beinahe 40 Prozent der auf 7,8 Milliarden Menschen geschätzten Weltbevölkerung, Kontakt zu Computer- oder Videospielen haben, in ein realistischeres Licht.

Der Anteil der PC-Spieler ist mit gut 1,5 Milliarden Individuen oder umgerechnet 48 Prozent aller globalen Gamer weiterhin sehr hoch. Damit wäre die Behauptung, der PC sei tot, wohl endgültig widerlegt. DFC gibt jedoch zu bedenken, dass aufgrund der Mehrfachnennungen genutzter Plattformen, die PC-User in den meisten Fällen auch Smartphones, Tablets und Konsolen nutzen. Reine Konsoleros bilden mit gerade mal 8 Prozent eine Minderheit. Konsolenspieler allgemein sind für die Branche jedoch von besonderem Wert, da diese im Vergleich zu anderen Plattformen mit Abstand das meiste Geld für Software ausgeben.

Die räumliche Verteilung der Gamer auf die jeweiligen Kontinente ist auch interessant. Laut der Studie sitzen, wie oben erwähnt, mit 1,42 Milliarden Spielern die meisten in Asien, gefolgt von Europa mit 668 Millionen. Danach folgen 383 Millionen in Latein- und Südamerika. Nordamerika ist mit 261 Millionen Spielern auf Platz 4.

Mit Blick auf den aktuell am schnellsten wachsenden und damit marktrelevantesten Bereich, dem Mobile-Gaming, ergibt sich weltweit folgendes Bild: Mit 53 Prozent führt Asien mit großem Abstand vor Europa mit 17 Prozent, gefolgt von Latein- und Südamerika mit 11 Prozent. Mit 7 Prozent reihen sich der Mittlere Osten, die arabischen und nordafrikanischen Staaten, gemeinsam mit dem Rest Afrikas (ebenfalls 7 Prozent) noch vor Nordamerika mit gerade mal 4 Prozent reinen Mobile-Gamern ein. Das restliche 1 Prozent verortet die Studie in Ozeanien.

Apropos global Gamers; Wir auf GamersGlobal hatten auch bereits zwei Umfragen zum Thema Spieleplattformen im Rahmen der Rubrik Sonntagsfrage. Sowohl am 22.4.2018 als auch am 20.10.2019 wählte die große Mehrheit unserer User den PC zur beliebtesten Plattform, gefolgt von der PS4, der Nintendo Switch und der Xbox One. Noch hinter Linux und diversen Handhelds wie 3DS und PSVita folgte abgeschlagen und kaum messbar das Smartphone (iOS, Android).