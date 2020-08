Deathloop: Release des Shooters von Arkane auf 2021 verschoben

Ursprünglich sollte Deathloop, der neue Titel der Arkane Studios (Prey, Dishonored), noch in diesem Jahr erscheinen. Wie die Entwickler nun bekannt gegeben haben, kann man den angepeilten Termin nicht einhalten. Deshalb wurde der Titel auf das 2. Quartal 2021 verschoben. Als Grund wird wenig überraschend angeführt, dass die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführte Heimarbeit mehr Zeit gekostet habe, als man dachte. Man wolle aber trotzdem den Fans ein Spiel in gewohnter Arkane-Qualität liefern.

Unser Ziel für Deathloop ist es, ein Arkane-typisches Spiel zu veröffentlichen, das euch in eine so noch nicht gesehene, stylische Welt entführt. Gleichzeitig sind aber die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter bei Arkane Lyon unsere höchste Priorität. Während wir uns an Heimarbeit gewöhnt haben mussten wir feststellen, dass die Erschaffung dieser neuen und aufregenden Erfahrung mit dem nötigen Polishing und Qualitätsanspruch eines Arkane-Titels und auch eines Nextgen-Spiels länger braucht als normal.