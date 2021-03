Valheim: Diese Änderungen bringt der Patch 0.148.6

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Wikinger-Survival-Spiel Valheim (zum Test+ mit Video) ist derzeit der Überraschungstitel dieses Jahres. Seit seinem Start in Steams Early-Access-Programm am 2. Februar, ging es bereits mehr als fünf Millionen mal über Valves virtuelle Verkauftresen – und das ist der Stand von Anfang März. Derzeit arbeiten die schwedischen Entwickler der Iron Gate Studios am ersten Content-Update Hearth and Home (Heim und Herd), fixen nebenbei fleißig Bugs und schrauben an der Spielbalance.

Mit dem aktuellen Patch, der am gestrigen Tag veröffentlicht wurde, haben sich die Entwickler zum Beispiel dem Feuer gewidmet. War es bisher in Form von Lagerfeuer und Fackeln unkaputtbar, so erhält es nun auch einen kleinen Malus, wenn es Schaden austeilt. Wenn ihr also Fackeln in Kämpfen benutzt, werden diese über die Zeit auch ineffektiver. Wie alles im Spiel, könnt ihr diese natürlich auch wieder "reparieren". Damit haben die Entwickler auch eine beliebte Lücke im Farmen von Gegenständen geschlossen, die es euch ermöglichte, unbeaufsichtigt Materialien mittels des Lagerfeuers herzustellen.

Des Weiteren wurden Fehler bei der Berechnung des Wohlfühl-Faktors eurer Heimstatt behoben, der Loot von Bossen schwimmt nun auf dem Wasser, der Platz in eurer Truhe wurde vergößert und vieles mehr. Sämtliche Änderungen sind in den Patchnotes enthalten, die wir euch nachfolgend aufgeführt haben: