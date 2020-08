Total War - Three Kingdoms: Erweiterung The Furious Wild angekündigt

PC Linux MacOS

The Creative Assambly hat die erste große Erweiterung für das Globalstrategiespiel Total War - Three Kingdoms (im Test, Note: 8.0) angekündigt. The Furious Wild erscheint am 3. September 2020 für PC, MacOS und Linux und kostet auf Steam 18,99 Euro. In dieser verschlägt es euch in die Dschungel des südlichen Chinas, wo ihr es auch mit den Stämmen der barbarischen Nanman zu tun bekommen werdet. Starten könnt ihr eure Partien entweder im Jahr 140 oder 143 nach Christi Geburt.

Die Nanman werden auch einen eigenen Tech-Tree bekommen, um die wichtigsten Technologien aus diesem freizuschalten müsst ihr bestimmte Missionen abschließen. Insgesamt soll The Furious Wild vier neue spielbare Fraktionen bieten, dazu gesellen sich 19 neue Gruppierungen, die auf das gesamte südliche China verteilt sind. Natürlich gibt es auch neue Einheiten, laut Creative Assembly soll es über 25 neue Truppentypen geben, darunter auch Tiere. Auch das Charakter-Fortschrittssystem wurde überarbeitet. Die vier spielbaren Kriegshelden der Nanman-Fraktion sind Meng Huo, Lady Zhurong, König Mulu und König Shamoke. Einen ersten Trailer zu The Furious Wild findet ihr unterhalb dieser Zeilen, alle Neuerungen in den Quellen.