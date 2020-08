PM: Mit dem Microsoft Flight Simulator ab sofort in die Lüfte steigen (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab sofort steigst Du mit dem Microsoft Flight Simulator in ungeahnte Höhen auf und erlebst die realistische Flugsimulation auf einem völlig neuen Level im Xbox Game Pass für PC (Beta), auf Windows 10 PC und bei Steam. Zur Feier dieses besonderen Tages erhalten alle Piloten, die bis zum 30. September ihren ersten Flug absolvieren, ein exklusives Aviator’s Club-Lackierset. Dieses Set ist ein besonderer Dank an all die Spieler, die bereits zum Launch ihre Liebe zur Flugsimulation zeigen. Das Set sicherst Du Dir ab dem 19. August über den Marketplace im Spiel. Überdies sind in dem Lackierset weitere vom Microsoft Flight Simulator inspirierte Lackierungen für alle Flugzeuge der Standard, Deluxe und Premium Deluxe Edition enthalten.

Dieser Tag ist auch für die Mitarbeiter der Asobo Studios und bei Microsoft ein ganz besonderes Ereignis. Alles begann als Demoversion von Machu Picchu in Augmented Reality für die Microsoft HoloLens. Und jetzt sind wir hier und heben das bereits 38-jährige Flugsimulator-Franchise in neue und ungeahnte Höhen. Der Traum von einem weiteren Microsoft Flugsimulator war schon immer da. Essenziell für die Umsetzung war das Zusammenspiel wichtiger Faktoren, allen voran die Kombination der Cloud-Technologie von Azure AI und Bing Maps, mit deren Hilfe mehr als 2 Petabyte Daten verarbeitet werden. Nur so erreicht der Microsoft Flight Simulator einen neuen Grad an Realismus, Detailtreue und Authentizität. Mehr zu dieser abenteuerlichen Reise findest Du in diesem umfangreichen Protokoll.

Für die gesamte Crew von Microsoft und Asobo Studio war es eine erstaunliche und bewegende Erfahrung, mit dem Microsoft Flight Simulator ein neues Kapitel in Microsofts traditionsreicher Produkt-Franchise aufzuschlagen. Fast jeder im Team hat eine persönliche Verbindung zur Flugsimulation und als wir von zahlreichen Piloten, Ingenieuren und Simulationsfans hörten, welche Auswirkungen das Microsoft Flight Simulator-Franchise auf ihr Leben hatte, fanden wir ungeahnte Inspiration.

Für uns war klar: Der riesige Wissens- und Erfahrungsschatz der Community ist entscheidend für den Erfolg des Simulators. Vom ersten Tag an hatte standen wir mit verschiedenen Luftfahrt- und Simulations-Communties in engem Austausch und bezogen deren Perspektive in die Entwicklung mit ein. Wir lasen Tausende von Threads in den verschiedensten Foren, arbeiteten direkt mit Piloten und Ingenieuren verschiedener Flugzeughersteller zusammen und entwickelten ein Alpha-Programm, um direktes Feedback der Fans zu erhalten.

Besonders beeindruckt hat uns, dass sich die Community trotz fehlender Software-Aktualisierungen stetig vergrößerte. Die Spieler schlossen sich zusammen, um die Entwicklung und den Support für den Microsoft Flight Simulator fortzusetzen, und schufen mit vereinten Kräften ein robustes System für zusätzliche Flugzeuge, Flughäfen, Szenarien und Funktionen. Von kostenlosen Mods über Karrieremodi bis hin zu unglaublich komplexen Flugzeugen auf Luftfahrt-Niveau war alles dabei. Uns wurde klar, dass wir die Leidenschaft der Community für das Erstellen, Bauen und Modifizieren unterstützen wollten. Von Anfang an behandelten wir den neuen Microsoft Flight Simulator also als eine Plattform und nicht nur als ein Produkt. Hierfür arbeiteten wir mit Hunderten von Drittentwicklern zusammen und stellten so sicher, dass das SDK über die Funktionen und Tools verfügt, die für die Bereitstellung zusätzlicher Add-Ons erforderlich sind. Das SDK ist ab dem Release kostenlos und für alle Spieler verfügbar und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Zusätzlich zu all diesen wertvollen Einsichten trägt die Franchise unsere eigene Note. Wir wollten das Flugsimulator-Genre um einen grundlegenden Schritt nach vorne treiben und neu definieren. Dank der umfangreichen Daten und leistungsstarken Technologie von Azure und Bing Maps, waren wir erstmals in der Lage, einen Simulator zu schaffen, in dem die gesamte Welt im Rahmen der VFR (Sichtflugregeln) überflogen wird. Das dreidimensionale Abbilden des Planeten war aber nur ein erster Schritt. Wir entwickelten ein völlig neues Wetter- und Beleuchtungssystem, um der Welt den nötigen Realismus einzuhauchen. Mit den umfangreichen Gelände- und Wetterdaten simulieren wir die exakten Kräfte, die während eines Fluges auf ein Flugzeug einwirken. Diese Daten nutzen wir optimal in einem völlig neu entwickelten Aerodynamikmodell.

Die drei Kernbereiche Welt, Wetter und Aerodynamik bilden aber nur das Fundament der Microsoft Flight Simulator-Plattform. Von Kolbenmotorflugzeugen über Geschäfts- und Linienflugzeuge bis hin zu langstreckentauglichen Turboprops sind (in der Premium Deluxe Edition) über 30 Fluggeräte vertreten, von denen jedes über individuelle Eigenschaften verfügt. In dem neu geschaffenen Multiplayer fliegst Du gemeinsam mit Freunden aus aller Welt. Fast jedes Feature des Microsoft Flight Simulator wurde verbessert und es ist noch lange nicht Schluss! Auch nach dem Release wird der Simulator stetig ausgebaut und verbessert – so kommt beispielsweise die umfassende VR-Unterstützung im späteren Verlauf des Jahres. Und mithilfe unserer fantastischen Community werden wir den Microsoft Flight Simulator auch in den kommenden Jahren weiter ausbauen.

Das riesige, internationale Team besteht aus 200 Mitarbeitern und arbeitet überall auf der Welt an der realistischsten Flugsimulation aller Zeiten – und auch deutsche Entwickler sind dabei! Teamleiter und Chefentwickler Jörg Neumann gibt in einem exklusiven Beitrag Einblicke in die aufregenden Prozesse, die Microsoft Flight Simulator seine Detailtreue verleihen. Erfahre, wie die leistungsstarke Azure-Technologie über 2 Petabyte an Daten verarbeitet, welche Entwicklungsphasen ein Simulator durchläuft und welche Rolle Forscher des Max-Planck-Institutes dabei spielen.

Dies ist grade erst der Anfang einer unglaublichen Reise. Und so werden wir auch weiterhin den Microsoft Flight Simulator mit Simulator-Updates, kostenlosen Welt-Updates, thematischen DLC-Bundles, VR und weiteren Inhalten von Drittentwicklern mit Leben füllen.

Dieser Simulator lässt das Herz aller Simulationsfans höherschlagen, doch er ist für alle gemacht, die den Traum vom Fliegen hautnah erleben wollen. Wir sehen uns über den Wolken!

