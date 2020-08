Elite - Dangerous: Erstes Entwicklervideo zur Odyssey-Erweiterung

PC XOne PS4 MacOS

Frontier Development hat auf dem YouTube Kanal von Elite - Dangerous (GG-Testnote: 7.0) ein erstes Entwicklervideo zur 2021 erscheinenden Erweiterung Odyssey veröffentlicht, die es euch erlauben wird, euer Raumschiff zu verlassen und Planetenoberflächen zu Fuß im Raumanzug zu betreten.

Das Landen auf Planeten und deren Erkundung wurde schon vor der Veröffentlichung des Spiels im Dezember 2014 in Aussicht gestellt. Mit der Erweiterung Horizons ein Jahr darauf wurde dieses Versprechen in Form von planetaren Landungen und der Möglichkeit des Erkundens von Planeten in einem "SRV" genannten Fahrzeug zumindest teilweise eingelöst. Piloten waren aber weiterhin an ihre Sessel gefesselt und hatten keine Möglichkeit, sich die Beine zu vertreten. Odyssey soll das nun ändern und wird es euch ermöglichen, virtuelle Spaziergänge auf den zahlreichen Planeten zu unternehmen. Um euch auf euren Exkursionen ein bestmögliches Erlebnis zu bieten, wurden dafür unter anderem die Planetenoberflächen optimiert und mit mehr Details versehen.

Erstmals wird es auch möglich sein auf Planeten zu landen, die eine dünne Atmosphäre besitzen. Auf diesen Himmelskörpern erwartet euch dann außerirdisches Leben in Form von Pflanzen. Ähnlich zu No Man's Sky (GG-Testnote: 6.0) wird eines der neuen Gameplay-Elemente darin bestehen, genetische Daten der Vegetation eines Planeten zu sammeln und diese zu verkaufen. Zu weiteren neuen Features, wie dem im Ankündigungs-Trailer angedeuteten Kämpfen aus der Ego-Perspektive, gibt es im Video, das ihr euch unter dieser News anschauen könnt, allerdings keine weiteren Informationen.