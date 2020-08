PM: Macht mit bei der Summer of Play Trophäen Challenge (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es wird heiß! Und damit meinen wir nicht nur die steigenden Zahlen auf dem Thermometer: Auch eure PlayStation 4 darf in den nächsten Wochen auf Hochtouren laufen, denn: Es ist Zeit für die Summer of Play Trophäen Challenge! Macht euch bereit für ein paar intensive Wochen voller toller Games und toller Preise.

Für’s Zocken belohnt werden: Ein Traum wird wahr! Wenn ihr fleißig spielt und zahlreiche Trophäen erspielt, regnet es coole Preise für euch. Dafür müsst ihr euch einfach über die Webseite für die Challenge anmelden und losspielen.

Die Challenge ist in verschiedene Etappen unterteilt, in denen wir euch immer eine ganze Reihe an Games zeigen, in denen ihr Trophäen erspielen könnt. Habt ihr genug Trophäen ergattert, erhaltet ihr etwas ganz Besonderes:

Video abspielen

Jede Challenge wartet nicht nur mit neuen Games, sondern auch frischen Preisen auf euch. Wenn ihr es schafft, die vorgegebene Anzahl an Trophäen zu erspielen, erhaltet ihr exklusive dynamische Designs für eure PS4 und coole mobile Wallpaper, die sich vielseitig einsetzen lassen. Damit könnt ihr allen zeigen, dass ihr den Summer of Play mit Bravour gemeistert habt.

Seid ihr bereit für die erste Challenge im Summer of Play? Dann haltet euch gut fest, denn wir starten direkt mit echten PS4-Urgesteinen! Euch erwarten zahlreiche Games, die zuerst für PlayStation 4 erschienen sind und die ganze Welt begeistern. Zu diesen Meisterwerken zählen zum Beispiel Horizon Zero Dawn, The Last of Us und Ghost of Tsushima. Vielleicht habt ihr das eine oder andere Highlight sogar schon gespielt?

Damit habt ihr bestimmt gut zutun – aber keine Sorge, die nächste Challenge steht schon bereit..!

Worauf wartet ihr noch?

Anmelden → Spielen → Preise abstauben! Die Summer of Play Trophäen Challenge wartet.